Україна "провалилася" у важливому рейтингу: що погіршилося

У 2019 році Україна втратила дві позиції в міжнародному рейтингу конкурентоспроможності. Країна посіла 85 сходинку з-поміж 141.

Найбільше втрат зазнала сфера фінансових систем – 136, що на 19 менше. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". Також країна впала на дев'ять позицій у сфері охорони здоров'я, опустившись до 101 місця.

Видання повідомляє, що також незначно (на одну-дві позиції) погіршилися українські показники впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, макроекономічної стабільності та інноваційних можливостей.

В яких категоріях рейтинг покращився:

Ринок товарів – з 73 на 57;

Ринок праці – з 69 на 66;

Інституційний розвиток – з 110 на 104.

"Крім того, Україні вдалося трохи піднятися за такими показниками, як освіта (із 46 на 44) і рівень розвитку бізнесу (з 86 на 85)", – йдеться в публікації.

За обсягом внутрішнього ринку ситуація незмінна – 47 місце, а стосовно інфраструктури – 57.

Згідно зі звітом, показник середньорічного зростання ВВП за 10 років перестав бути негативним і покращився з -2,1% до 0,1%. Водночас приріст прямих іноземних інвестицій за п'ять років знизився з 2,7% ВВП до 2,3% ВВП.

Рейтинг наших сусідів:

37 – Польща;

43 – Росія;

47 – Угорщина;

51 – Румунія;

86 – Молдова.

Лідери у світі:

1 – Сінгапур;

2 – США;

3 – Гонконг;

4 – Нідерланди;

5 – Швейцарія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна посіла друге місце серед країн із доходом нижче середнього рівня в рейтингу Глобального індексу інновацій ООН.

Україна увійшла в десятку держав світу за обсягами сміття на кожного її жителя.

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