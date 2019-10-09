Україна "провалилася" у важливому рейтингу: що погіршилося

У 2019 році Україна втратила дві позиції в міжнародному рейтингу конкурентоспроможності. Країна посіла 85 сходинку з-поміж 141.
Найбільше втрат зазнала сфера фінансових систем – 136, що на 19 менше. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". Також країна впала на дев'ять позицій у сфері охорони здоров'я, опустившись до 101 місця.
Видання повідомляє, що також незначно (на одну-дві позиції) погіршилися українські показники впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, макроекономічної стабільності та інноваційних можливостей.
В яких категоріях рейтинг покращився:
Ринок товарів – з 73 на 57;
Ринок праці – з 69 на 66;
Інституційний розвиток – з 110 на 104.
"Крім того, Україні вдалося трохи піднятися за такими показниками, як освіта (із 46 на 44) і рівень розвитку бізнесу (з 86 на 85)", – йдеться в публікації.
За обсягом внутрішнього ринку ситуація незмінна – 47 місце, а стосовно інфраструктури – 57.
Згідно зі звітом, показник середньорічного зростання ВВП за 10 років перестав бути негативним і покращився з -2,1% до 0,1%. Водночас приріст прямих іноземних інвестицій за п'ять років знизився з 2,7% ВВП до 2,3% ВВП.
Рейтинг наших сусідів:
37 – Польща;
43 – Росія;
47 – Угорщина;
51 – Румунія;
86 – Молдова.
Лідери у світі:
1 – Сінгапур;
2 – США;
3 – Гонконг;
4 – Нідерланди;
5 – Швейцарія.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна посіла друге місце серед країн із доходом нижче середнього рівня в рейтингу Глобального індексу інновацій ООН.
Україна увійшла в десятку держав світу за обсягами сміття на кожного її жителя.
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