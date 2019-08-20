Україна приготувала несподіваний сюрприз Росії з газом: всі подробиці

Компанія "Укртрансгаз" готується до 1 січня відкрити додатковий пункт для імпорту додаткових 1,5 млрд кубометрів природного газу з території Євросоюзу.

Київ очікує, що Росія може припинити транзит газу через Україну, коли у 2019 році підійде до кінця термін попередньої угоди, передає "Радіо Свобода".

19 серпня оператор газотранспортної системи "Укртрансгаз" заявив, що блакитне паливо надійде з Румунії через спільний кордон України з Молдовою. У цьому місці з обох сторін розташуються прикордонні станції вимірювання обсягів газу.

"Для України і Молдови цей проект має стратегічне значення, оскільки, диверсифікуючи шляхи постачання газу, обидві держави підвищать надійність і гарантують безперебійне постачання газу своїм споживачам", – відзначили в "Укртрансгазі".

Україна готує РФ сюрприз з газом 24tv.ua

Оскільки система транспортування газу в Україну передбачає насамперед експорт, трубопроводи потребують модернізації для реверсних поставок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна вже отримує газ зі Словаччини, Польщі та Угорщини. Київ призупинив імпорт газу з Росії в листопаді 2015 року після анексії Криму та підтримки Москвою проросійських бойовиків на сході України.

"Укртрансгаз" заявив, що веде переговори з румунською компанією SNTGN Transgaz, а також іншими країнами по отриманню газу з трансбалканського трубопроводу.

Побоювання, що російський "Газпром" повністю припинить транзит газу через Україну після добудови газопроводу "Північний потік-2", змушує Україну зберігати на зиму великі обсяги газу в підземних сховищах.

"Укртрансгаз" експлуатує 12 газосховищ загальною місткістю 31 млрд. кубометрів.

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