Україна позичила $328 млн, щоб розрахуватись за старими боргами.

Україна позичила $328,79 млн, продавши єврооблігації американському банку J.P. Morgan. Ці гроші витратять на те, щоб розрахуватися за ВВП-варантами – цінними паперами, виплати за якими прив'язані до зростання ВВП.

Про це йдеться у повідомлені пресслужби на сайті Мінфіну України.

"Україна збільшила на $328,79 млн загальну суму в обігу єврооблігацій з відсотковою ставкою 7,75% та погашенням 1-го вересня 2020 року, загальна непогашена сума яких становила 1,36 мільярдів доларів США. J.P. Morgan виступив єдиним покупцем та лід-менеджером транзакції. Залучені кошти будуть використані для завершення розрахунків за активною операцією з управління боргом, яка полягала в викупі на відкритому ринку державних деривативів (ВВП-варантів) у 2020 році", – повідомили у міністерстві.

У чому особливість розрахунків за ВВП-варантами

ВВП-варанти (VRI) – боргові цінні папери, які інвестори отримують замість списаної частини боргу.

Україна випустила ВВП-варанти після того, як уникла дефолту у 2014-2015 роках. Мінфін під керівництвом Наталії Яресько домовився про списання 20% зовнішнього боргу України (близько $3,6 млрд) і надання відстрочки погашення випусків держоблігацій на чотири роки. Як компенсацію іноземним кредиторам за цю операцію Україна випустила ВВП-варанти.

Вони передбачають виплати, що прив'язані до зростання ВВП України:

при темпах зростання до 3% на рік – виплати нульові;

від 3% до 4% – 15% від приросту реального ВВП понад 3%;

від 4% зростання – 40% вартості від кожного відсотка зростання.

Таким чином, чим більше зростає економіка, тим більше Україна змушена віддавати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сукупний державний борг України в липні 2020 року зріс до 2,355 трлн грн (зростання у національній валюті на 3,79%), а в доларовому еквіваленті – на 0,04%, до $85,05 млрд. На кожного українця припадає по $2036 держборгу.

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