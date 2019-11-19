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20 листопада • оновлено в 01:07
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Україна піде шляхом Польщі? У Кабміні висловилися про "розставання" з МВФ

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Україна може закінчити співпрацю з Міжнародним валютним фондом в 2023 році.

Як заявила hromadske міністр фінансів Оксана Маркарова, програма, по якій зараз ведуться переговори з МВФ, повинна стати останньою для держави.

"Мій амбітний план – зуміти закінчити її, щоб в 2023 році у нас не стояло питання, коли ми отримаємо новий транш, а могли б себе забезпечувати", – сказала вона.

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Маркарова розповіла, що зараз уряд веде переговори з Фондом в Києві за кредитною програмою, яка "дозволить провести масу реформ, приватизацію, концесію та інші речі".

"Але і повинна дозволити нам вийти з неї по завершенні – як свого часу це змогла зробити Польща", – додала Маркарова.

Україна і МВФ, ілюстрація

Україна і МВФ, ілюстрація

24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, борг України перед іноземцями досяг історичного максимуму – 100,99 млрд грн. При цьому у Зеленського пообіцяли прорив для України за рахунок продажу землі, заявивши, що це може принести мільярди доларів за перші п'ять років.

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Особа
Оксана Маркарова
Місце
Україна
Теги
МВФ Міністерство фінансів
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