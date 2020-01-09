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9 січня • оновлено в 13:17
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Україна обжене Європу й США за зростанням ВВП: опубліковано прогноз Світового банку

3.2т
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У 2020 році ВВП України може збільшитися на 3,7%, тоді як темпи зростання світової економіки будуть у межах 2,5%.

Про це йдеться в прогнозі, опублікованому на сайті Світового банку. Там зазначено, що після спаду в 2019 році загальний рівень інвестицій буде відновлюватися, але однаково зберігаються ризики спаду.

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Водночас країни з економікою, що розвивається, зростатимуть досить швидко – приблизно на 4,1% на рік. Але не всі. Приблизно у третини держав можливий спад економіки через зменшення експорту й слабкий приплив інвестицій.

ВВП України, як очікується, у 2020 році зросте на 3,7%, а за наступні два роки, якщо нічого не зміниться, – на 4,2%.

Прогноз зростання української економіки

Прогноз зростання української економіки

Всесвітній банк

А ось країнам із розвиненою економікою Світовий банк прогнозує спад. "Очікується, що зростання серед країн із розвиненою економікою загалом у 2020 році знизиться до 1,4%, зокрема, через слабкість виробництва", – стверджується у звіті.

Ба більше, у єврозоні зростання може сповільнитися взагалі до 1% (через слабку промислову активність), а в США розвиток економіки сповільниться в 2020 році до 1,8%. Економісти вважають, що так на американцях позначаться підвищення мит і політична невизначеність.

Прогноз зростання ВВП України

Прогноз зростання ВВП України

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат економічних наук Олександр Хмелевський повідомив, що курс долара в Україні в 2020 році може перетнути позначку 30 грн.

Експерти з консалтингового агентства PwC повідомили, що в 2020 році світову економіку чекає процес "слоубалізаціі", тобто уповільнення темпів зростання.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Економіка України: прогнози
Місце
Україна
Теги
Всесвітній банк ВВП
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Судоплатов Павел
Судоплатов Павел
Украина по уровню жизни начинает отставать от государств Африки http://tezars.ru/novosti/politika/ukraina-po-urovnyu-zhizni-nachinaet-otstavat-ot-gosudarstv-afriki.html слва украини !
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Во-первых, на бумаге можно написать какую угодно цифру, она не проверяема. Во-вторых, объемы о б н а л а с формулировкой "За предоставление IT услуг" в Украине огромны и, как известно, они включаются в сумму подсчета ВВП. Умные люди понимают, что в стране, из которой миллионами уезжают на заработки люди, закрываются предприятия, распродаются производственные активы, в которой идет гра жданская в о й н а и свирепствует рэкет никакого роста ВВП быть не может. Даже мизерного. Но, если ты патриот-д е б и л, то можешь гордиться.
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Судоплатов Павел
Судоплатов Павел
в марте колбасники откроют свои сортиры для селян, вот и ожидается подъём ввп ! слава украини !
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