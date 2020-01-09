Україна обжене Європу й США за зростанням ВВП: опубліковано прогноз Світового банку

У 2020 році ВВП України може збільшитися на 3,7%, тоді як темпи зростання світової економіки будуть у межах 2,5%.

Про це йдеться в прогнозі, опублікованому на сайті Світового банку. Там зазначено, що після спаду в 2019 році загальний рівень інвестицій буде відновлюватися, але однаково зберігаються ризики спаду.

Водночас країни з економікою, що розвивається, зростатимуть досить швидко – приблизно на 4,1% на рік. Але не всі. Приблизно у третини держав можливий спад економіки через зменшення експорту й слабкий приплив інвестицій.

ВВП України, як очікується, у 2020 році зросте на 3,7%, а за наступні два роки, якщо нічого не зміниться, – на 4,2%.

Прогноз зростання української економіки Всесвітній банк

А ось країнам із розвиненою економікою Світовий банк прогнозує спад. "Очікується, що зростання серед країн із розвиненою економікою загалом у 2020 році знизиться до 1,4%, зокрема, через слабкість виробництва", – стверджується у звіті.

Ба більше, у єврозоні зростання може сповільнитися взагалі до 1% (через слабку промислову активність), а в США розвиток економіки сповільниться в 2020 році до 1,8%. Економісти вважають, що так на американцях позначаться підвищення мит і політична невизначеність.

Прогноз зростання ВВП України

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат економічних наук Олександр Хмелевський повідомив, що курс долара в Україні в 2020 році може перетнути позначку 30 грн.

Експерти з консалтингового агентства PwC повідомили, що в 2020 році світову економіку чекає процес "слоубалізаціі", тобто уповільнення темпів зростання.

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