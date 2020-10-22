Україна не впорається без МВФ, а кредитний транш намагаються зірвати, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може обійтися без кредитів МВФ, при цьому незважаючи на те, що всі вимоги виконані, окремі "люди, які працюють проти держави", намагаються зірвати отримання нового траншу.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю українським тележурналістам. Розмову з президентом показали в ефірі чотири великих телеканалу 22 жовтня.

"Сьогодні економіка так збудована, що ми без західних грошей не проживемо. Люди повинні знати. Ми не змогли відмовитися від МВФ. Це наш стратегічний партнер. Якби була економіка на висоті, могли б відмовитися від кредитів, або залучати гроші тільки в конкретні інфраструктурні проекти, у Світового банку. Залежність через те, що економіка слабка", – сказав Зеленський.

При цьому, відповідаючи на питання про затримку кредиту, він сказав: "є вимоги МВФ. Я вважаю, що ми зробили все. Але я вважаю, що як зовні країни, так і всередині, є люди, які працюють проти держави. Вони присутні в політиці, я не хочу їх називати, їх прізвища. Чесно кажучи, і після виборів не хочу. Я розумію, що вони хочуть і які гроші вкрали і тепер витрачають їх на лобізм за кордоном", – сказав глава держави.

Нагадаємо, раніше в НБУ заявляли про те, що Україна втратила довіру МВФ. Більш того, Фонд не задоволений:

проєктом бюджету України на 2021 рік (обговорюють розмір дефіциту і його фінансування);

антикорупційною політикою України (мова, в тому числі, може йти про чутки про звільнення директора НАБУ Артема Ситника, призначення якого визнано незаконним).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

рішення про видачу чергового кредиту Україні в розмірі $5 млрд було ухвалено МВФ 9 червня. Кошти підуть на підтримку економіки, яка постраждала від пандемії коронавірусу.

Також у Мінфіні заявили, що частину коштів від траншу мають намір направити на фінансування дефіциту держбюджету, а також на виплату пенсій, зарплат і допомоги соціально незахищеним верствам населення.