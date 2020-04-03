Україна може підписати меморандум з МВФ найближчими тижнями – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчими тижнями може бути підписано меморандум з МВФ про програму розширеного фінансування.

Про це він сказав в розмові з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, йдеться в повідомленні на сайті глави держави.

МВФ

"Ми в постійному діалозі з Міжнародним валютним фондом. Впевнені, що найближчими тижнями знайдемо повне розуміння й підпишемо меморандум про розширену програму. Паралельно ми ведемо переговори зі Світовим банком та іншими партнерами щодо фінансування у ці складні часи. Нам потрібні гроші на підтримку малого та середнього бізнесу та на підтримку нашої економіки", – сказав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава НБУ Яків Смолій заявив, що Україна практично повністю виконала свої зобов'язання перед МВФ за новою програмою.

У МВФ заявили, що в разі прийняття в Україні законів про банки і про земельну реформу країна отримає навіть більший кредит, ніж передбачалося.

Верховна Рада на позачерговому зборах 30 березня в першому читанні прийняла законопроект, що регулює роботу банківської діяльності та від якого, в тому числі, залежить отримання фінансової допомоги від МВФ.

України 13 березня виплатила Міжнародному валютному фонду черговий платіж в розмірі $ 409,6 млн за програмою розширеного фінансування EFF.

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