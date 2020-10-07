Україна і Британія підписали меморандум про військову співпрацю на $1,5 млрд

Україна підписала з Великою Британією меморандум про співпрацю у військово-технічних сферах.

Документ передбачає фінансування Британського експортно-кредитного агентства в розмірі 1,25 млрд фунтів (понад 1,5 млрд доларів), повідомляється на сайті Офісу президента.

З української сторони свій підпис поставив міністр оборони Андрій Таран, з британської – державний секретар із питань оборони. Водночас був присутній президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Великій Британії.

"Зокрема, меморандум передбачає співпрацю в оборонній сфері. Важливим є залучення фінансування Британського експортно-кредитного агентства в розмірі 1,25 млрд фунтів стерлінгів", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що документ істотно підвищить ефективність і зменшить терміни реалізації спільних проєктів в оборонній сфері, що є критично важливим в умовах загострення ситуації в Чорноморському регіоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ у межах саміту Україна-ЄС 6 жовтня підписав п'ять угод на сотні мільйонів євро, які спрямовані на фінансування низки проєктів. Три з них підписано з Європейською комісією і два – з Європейським інвестиційним банком.