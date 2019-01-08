Українців зобов'язали платити податки за посилки: адвокат розкрив нюанс

Сірий ринок товарів в Україні зазнає відчутного удару. Це станеться завдяки змінам до Податкового кодексу України, які передбачають нові податки для посилок з-за кордону.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив адвокат Єгор Штокалов. За його словами, масово закордонні посилки в Україні в основному отримують нелегальні торговці.

Довідка: з 1 січня українці без сплати податків зможуть отримувати не більше трьох посилок на місяць. При цьому вартість кожної з них повинна бути до 150 євро.

"Отже, сума в 150 євро в місяць і три посилки на одну людину. В принципі, це відповідає середньому показнику. Якщо людина не займається саме бізнесом", – уточнив Штокалов.

Він упевнений, що на кінцевому споживачеві це нововведення відіб'ється позитивно. Тому що офіційні дилери, які поставляють товар в Україну і поширюють його тут, беруть на себе певні гарантії і зобов'язання за якість товару, на відміну від тіньових продавців.

Посилки

"Якщо система запрацює, то швидше за все, бюджет буде наповнюватися. Але сірі постачальники будуть намагатися обходити ці правила. Наприклад, оформляти посилки на родичів", – попередив адвокат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 1 січня 2019 року мінімальну зарплату підвищили з 3723 до 4173 грн. В результаті не тільки виросли доходи українців з мінімалкою, але і збільшився розмір пенсії та штрафи для роботодавців.

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