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12 червня • оновлено в 22:36
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У Шустера пояснили схему роботи компаній-"скруток"

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Компанії-"скрутки" в подвійному обсязі обманюють державу, а за півроку збитки від їх діяльності склали понад 14 мільярдів гривень.

Про те, як працює схема "скруток" ПДВ і скільки від цього щомісяця втрачає Україна, розповіли в прямому ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером. Так, виходячи з пояснень команди проекту, компанія-"скрутка" незаконно "перетворює" продукцію однієї компанії на продукцію іншої.

Як приклад вони привели випадок, коли компанія А офіційно купила в Польщі банани на суму 50 млн грн і сплатила ПДВ в розмірі 10 млн грн. За це компанія отримує документи про сплату податків, проте, не заповнює їх, а самі банани нелегально продає на ринку за готівку. При цьому, у неї на руках залишаються незаповнені документи про сплату податків.

"У підсумку, компанія відбиває ці гроші, плюс зароблені, крім того, у неї номінально залишаються ці банани і право виписувати податкові документи на них в розмірі 10 мільйонів гривень ПДВ. Тобто бананів вже немає, а податкові документи ще є. Тепер компанії А потрібно легалізувати готівку. Для цього вона звертається в компанію-"скрутку", – розповіли у Шустера.

У Шустера пояснили схему роботи компаній- "скруток"

У Шустера пояснили схему роботи компаній- "скруток"

Скріншот из видео

У той же час, існує компанія Б, яка збирається купити зерно. Вона купує його у фермера – за готівку і без сплати податків. Однак компанія зобов'язана пояснити державі звідки у неї це зерно, якщо документів про сплату податків немає. Тоді вона теж звертається до "скрутки". А після цього відбувається другий обман держави – вже при експорті.

"Компанія А продає "скрутці" порожні документи на банани, та продає ці документи компанії Б, але вказує в них що вони – на зерно. Компанія Б отримує документи про те, що нібито офіційно купила зерно. Тоді компанія Б продає зерно за кордон і знову обманює державу, адже при експорті країна повертає українським компаніям попередньо сплачений ПДВ", – розповіла команда проекту.

У Шустера пояснили схему роботи компаній- "скруток"

У Шустера пояснили схему роботи компаній- "скруток"

Скріншот из видео

В результаті схеми компанія А отримує прибуток від нелегального продажу бананів, а компанія Б заробляє на ухиленні від податків і компенсації ПДВ при експорті.

За словами нардепа Івана Курулько, який входить до складу тимчасової слідчої комісії, що вивчає це питання, за період з жовтня 2019 по березень 2020 збиток від такої схеми склав 14,06 млрд грн. Отже, в рік бюджет втрачає до 30 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-глава УКРІНФОРМ Сергій Верланов вважає, що заява колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського про наявність схем "скруток" ПДВ на митниці і в податковій – неправда і нібито ніяких реальних фактів той не надав.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особа
Савік Шустер
Місце
Україна
Теги
схема обману податки
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