У Раді розгорілися торги за бюджет: на кону посада для Вітренка і репутація Разумкова

Верховна Рада повинна 15 грудня розглянути проєкт бюджету на 2021 рік, заявив спікер Дмитро Разумков. І хоча голосування вже анонсовано, торги за підтримку депутатів досі тривають. Мажоритарників цікавить Фонд регіонального розвитку, окремі депутатські групи не хочуть підтримувати бюджет, якщо на посаду міністра енергетики призначать Юрія Вітренка, водночас призначення міністром освіти Сергія Шкарлета несподівано підтримала низка "слуг народу". Кажуть, мовляв, так їх попросили ректори.

Про те, як у стінах парламенту торгуються за бюджет країни на 2021 рік, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

В. о. міністра освіти Сергій Шкарлет зможе позбутися неприємної приставки і зайняти повноцінне місце в кріслі. Його несподівано підтримали ректори (передусім аграрних вузів). Подейкують, що, цілком можливо, натомість отримають підтримку від Міносвіти.

Колишній менеджер "Нафтогазу" Юрій Вітренко, який судиться з ексроботодавцем за премію, може обійняти посаду міністра енергетики. Ось його призначення може викликати бурхливу реакцію. Вітренка не підтримує частина енергетичних компаній, а разом з ними і наближені нардепи.

"На погоджувальній раді спеціально не розглядали кадрові питання. Увечері буде фракція, там можуть обговорити. Зараз щодо Шкарлета є позиція, а ось стосовно Вітренка залежить від того, без кого не буде вистачати голосів. Одна група проти нього, інша – підтримує", – розповідає співрозмовник у "Слузі народу".

На жаль, війна міністра охорони здоров'я Максима Степанова за високі зарплати лікарів і медсестер програна. За інформацією OBOZREVATEL, бюджет Міністерства охорони здоров'я різко підвищувати не збираються. Начебто, немає грошей. До речі, сам Степанов зіткнувся з дуже сильним протистоянням. Коли він почав вимагати підняти зарплату лікаря до 23 тисяч, його ж колеги із сусідніх відомств поширили інформацію, що Степанов розгорнув "кампанію на прем'єра". Хоча міністр дійсно відстоював зарплати.

Ще один камінь спотикання – гроші на "місця" і Державний фонд регіонального розвитку хочуть наповнювати, зокрема, за рахунок грошей, отриманих унаслідок легалізації та запуску казино 2021-го року. І низка депутатів (насамперед мажоритарників) із цим не згодна.

Вперше OBOZREVATEL розповіли про можливий зрив бюджету ще після місцевих виборів. Тоді депутати почали через знайомих журналістів поширювати тезу про те, що група, яка симпатизує колишньому власнику вже державного банку, буде саботувати голосування.

Хоча наближені до спікера Дмитра Разумкова депутати кажуть: усе порахували, голосів вистачить (навіть із запасом). Разумков особисто заявляв про те, що "голосування під ялинку" спробують уникнути, про це ж говорили і у фракції "слуг". І зараз виходу немає: доведеться голосувати цього тижня. Розгляд бюджету в другому читанні вже передбачили в розкладі на 15 грудня.

Що цікаво, у Верховній Раді таке пізнє голосування вирішили "повісити" на Кабмін. Мовляв, там занадто довго готували документ до другого читання, не було часу ознайомитися з фінальною версією.

Кабмін же виявився під тиском МВФ. Кредитори погоджували кожну цифру і домоглися свого. Дефіцит бюджету знизили, а витрати на соціалку скоротили. Наприклад, з Пенсійного фонду заберуть раніше обіцяні 8,5 млрд грн. OBOZREVATEL ще кілька тижнів тому писав про те, що це може призвести до перенесення березневого осучаснення пенсій, а днями у своєму інтерв'ю цю інформацію підтвердив і міністр фінансів Сергій Марченко.

Також Кабмін погодився перенести підвищення мінімальної зарплати з 1 липня на 1 грудня 2021-го. Торги з МВФ закінчилися перемогою для уряду, як кажуть сам уряд. Але водночас програли пересічні українці, доходи яких залежать від розміру мінімальної зарплати і пенсії.

До речі, голоси "Довіри" (її пов'язують з Андрієм Веревським, власником "Кернел") за бюджет також залежатимуть від того, чи стане Вітренко міністром, чи ні. Зараз від його призначення залежать голоси десятків депутатів. І якщо бюджет не ухвалять, це стане найсильнішим ударом по репутації Разумкова (у якого, до речі, амбіції в кріслі голови парламенту не закінчуються).

І якщо нардепи не домовляться між собою, як і у випадку з переговорами Кабміну з МВФ, постраждають усі українці. Без ухваленого бюджету на 2021-й країна працювати не буде, під загрозою фінансування виявляться всі статті витрат.