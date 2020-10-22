У Польщі заявили про наймасштабнішу в історії кількість заробітчан: приїхало пів мільйона українців

У Польщі кількість зареєстрованих іноземців, які працюють, досягла 689 тис. осіб. З них 507 тисяч українців, 46,2 тисячі білорусів і 11,1 тисячі громадян Грузії.

"Такого масштабу в нашій історії не було", – заявила глава соцстраху Польщі Гертруда Усьцинска, передає bankier.pl. З березня кількість іноземців, застрахованих за допомогою соцстраху, впала на 10%, але потім почала зростати після відкриття кордону з Польщею в червні.

"Аналізуючи останні дані, ми бачимо, що ситуація стабілізувалася. У вересні ми перевищили рівень лютого. Ми вже надолужили збитки, і це позитивна новина в контексті системи соціального захисту та ринку праці", – зазначила Усьцинска.

Аналіз соцстраху Польщі показує, що довгостроковою тенденцією протягом 16 років є стійке зростання кількості іноземців, які законно проживають і працюють у Польщі. Зараз близько 75% із них – українці.

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