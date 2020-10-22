У НБУ розповіли, що буде з економікою України: прогнози переглянули

Національний банк України зберіг прогноз зростання ВВП на 2020 рік на рівні 6% і поліпшив прогноз на 2021-й з 4% до 4,2%. При цьому представник регулятора уточнив: НБУ не прийматиме участі у фінансуванні державного боргу.

"Прогноз ВВП на поточний рік залишається незмінним. Скорочення економіки за підсумками року є наслідком, перш за все, важкого для бізнесу другого кварталу, на який припали найжорсткіші карантинні обмеження. Водночас ділова активність помітно пожвавилася в умовах поступового пом'якшення обмежень", – відзначається на сайті НБУ.

Згідно з прогнозами центробанку, при тому, що регулятор поліпшив прогноз зростання ВВП на 2021 рік до 4,2%, він одночасно погіршив очікування щодо зростання показника в 2022 році в 4% (в липневому прогнозі) до 3,8%.

"Основним драйвером росту ВВП на рівні 4% у 2021—2022 рр. залишатиметься приватне споживання. Економічне зростання підтримають фіскальні стимули, м’яка монетарна політика та відновлення зовнішнього попиту", – зазначив НБУ.

Згідно з прогнозами центробанку, державний і гарантований державою борг, який в цьому році збільшився до 63% ВВП, в подальшому буде скорочуватися на 2-3 процентних пункта щорічно. Один з важливих чинників для стабільності – продовження співпраці з МВФ.

Відзначимо, ВВП – показник, який характеризує вартість всіх товарів і послуг, вироблених у країні. Чим вище цей показник, тим:

швидше ростуть зарплати;

більше робочих місць;

більші надходження до бюджету (а це гроші на медицину, освіту і т.д).

НБУ не буде фінансувати дефіцит бюджету

На своєму брифінгу заступник голови регулятора Юрій Гелетій спростував інформацію про те, що Національний банк буде фінансувати дефіцит бюджету, викуповуючи облігації внутрішньої держпозики (ОВДП).

"Наша позиція є незмінною – НБУ не бере участь у фінансуванні бюджетних витрат через покупку ОВДП на первинному ринку. Ми обробляємо різні модальності нашої участі на вторинному ринку (...) Можливо, це буде роль маркет-мейкера на вторинному ринку, щоб збільшити його глибину, ліквідність", – сказав він в ході брифінгу, передає Інтерфакс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться приблизно три-чотири роки для того, щоби відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. При цьому вже у 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.