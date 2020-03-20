У НБУ розповіли, хто гальмує отримання нового кредиту від МВФ

Україна практично повністю виконала свої зобов'язання перед МВФ за новою програмою. Тепер справа за Радою – вона повинна ухвалити два закони.

Про це під час брифінгу в п'ятницю, 20 березня, повідомив голова НБУ Яків Смолій. За його словами, Україна веде переговори з фондом за кількома напрямками і просить прискорити отримання нової програми розширеного фінансування.

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"Україна практично виконала свої зобов'язання. Ми сподіваємося, що Верховна Рада проголосує два законопроекти, ухвалення яких було попередньою умовою", – сказав Смолій.

Також НБУ опрацьовує можливе отримання Україною допомоги за програмою підтримки країн, які зазнають втрат від коронавірусу.

"Крім МВФ, ми розраховуємо на підтримку Світового банку, Європейської комісії, інших донорів, які працювали з нами в попередні роки. Велика частина фінансування бути спрямована у державний бюджет, щоб допомогти державі профінансувати кроки із запобігання поширенню вірусу. Також кошти підуть на поповнення золотовалютних резервів", – сказав голова НБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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