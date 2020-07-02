У МВФ відреагували на відставку глави НБУ Смолія

У МВФ заявили, що незалежність НБУ знаходиться в центрі програми, яку підтримує фонд, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником глави правління Нацбанку.

Про це йдеться в коментарі прес-секретаря МВФ щодо заяви про звільнення глави НБУ Якова Смолія, повідомив УНН.

“Ми зауважили заяву про звільнення, подану головою Національного банку України Смолієм”, – заявив представник МВФ.

В установі підкреслили, що під керівництвом НБУ Смолієм в Україні “було досягнуто істотних звершень у забезпеченні цінової стабільності, що наочно продемонструвало ключову роль незалежного центрального банку у сучасній макроекономічній політиці”.

“Саме тому незалежність НБУ перебуває в центрі програми, що підтримується МВФ, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником голови”, – наголосили у Міжнародному валютному фонді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Нацбанку Яків Смолій 1 липня подав у відставку, написавши заяву "за власним бажанням". Він заявив, що протягом тривалого часу на регулятор здійснюється "систематичний політичний тиск".

У свою чергу в НБУ заявили, що поважають рішення Якова Смолія про відставку з поста глави регулятора і поділяють його застереження про "політичний тиск".

Член Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що не відчуває політичного тиску на центробанк, а заяву його голови Якова Смолія про подачу у відставку вважає емоційною.