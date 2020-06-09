МВФ дасть Україні $5 млрд: рада директорів ухвалила рішення

Кошти витратять на підтримку економіки, яка постраждала від пандемії коронавірусу.

Рада директорів МВФ у вівторок, 9 червня, ухвалила рішення щодо виділення Україні $5 млрд за новою 18-місячною програмою фінансування.

Кошти спрямують на допомогу Україні у боротьбі з наслідками COVID-19. Про рішення МВФ повідомив колишній міністр економіки Тимофій Милованов у Facebook, відзначивши, що "програма відкриває доступ до іншого фінансування".

Засідання щодо України у МВФ imf.org

"Це дозволить закрити потреби бюджету і пройти економічну кризу цього року з мінімальними втратами", – написав він.

"Політики будуть говорити про здачу суверенітету, про дефолт і реструктуризації, про емісію, про зовнішнє управління. Все це нісенітниця. У політиків немає ідей, а критикувати потрібно. Позика в МВФ цього разу це тільки і є – позика. За низькими відсотками. Яка нам потрібна під час кризи. Все інше – популізм і маніпуляції", – заявив Милованов.

Фейсбук Тимофія Милованова

Економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць у Facebook також підтвердив, що угода відбудеться.

Фейсбук Володимира Компанійця

На що Україна витрачатиме гроші

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що транш від МВФ витратять на підтримку економіки, що постраждала від наслідків пандемії коронавірусу.

"Нова угода спрямована на забезпечення платіжного балансу і бюджетної підтримки, щоб допомогти владі усунути наслідки шоку COVID-19, одночасно консолідуючи зроблені до сьогодні досягнення і просуваючи вперед важливі структурні реформи з метою зменшення основних вразливостей", – коментувала Іванна Владкова Холлар, що очолювала команду співробітників МВФ у переговорах з Україною.

Перший транш у розмірі 1,9 млрд доларів планується виділити відразу ж після схвалення програми радою директорів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, для отримання нового кредиту від МВФ Україна повинна скасувати регулювання тарифів на газ і провести податкову реформу. Крім того, є умови, які стосуються медичної реформи і роботи державних підприємств.

Завдяки кредиту Міжнародного валютного фонду Україна зможе профінансувати дефіцит державного бюджету. Перший транш складе 2,1 мільярда доларів.

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