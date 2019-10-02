У Гончарука протверезили реаліями про економіку України: чого чекають від ВВП

За прогнозом Мінфіну, ВВП України за підсумками 2019 року зросте на 3%.

Про це сказала міністр фінансів Оксана Маркарова в ефірі "Радіо Свобода". Вона додала, що такий показник і був передбачений у державному бюджеті.

"Я думаю, що на 3% ми точно вийдемо за результатами цього року", – сказала Маркарова.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав, що для того, щоб ВВП України за 5 років зріс на 40%, в перший рік необхідне зростання на 5%, і на 7% у наступні.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що завдання уряду – збільшити темпи зростання ВВП до 5% в наступному році і до 7% – з 2021 року.

Його розкритикував економіст Олександр Пасхавер. Він вважає, що Україна не зможе щорічно збільшувати ВВП до 7%, незважаючи на обіцянку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. За його словами, економічне зростання в Україні збережеться в межах 3-4%.

За прогнозом Світового банку, в 2020 році ВВП України зросте на 3,4%. А в 2021 році зростання української економіки може прискоритися – до 3,8% в рік.

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