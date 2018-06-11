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Дмитро Нєкрасов
Дмитро Нєкрасов
Російський економістВсі статті автора

Почему в России так резко подорожал бензин

2.1тЧитати новину російською

Что касается роста цен на бензин в России.

В России проводился налоговый маневр, когда налоговую нагрузку переносили с экспортных пошлин на налоговую добычу полезных ископаемых, но при этом не подумали, что будет происходит с внутренними ценами на нефть в ситуации, когда начнут расти международные цены на нефть. У нас автоматически с ростом международных цен на нефть, растет налог на добычу полезных ископаемых. Соответственно - растут внутренние цены как на нефть, так и на бензин. Когда вводили соответствующие меры, об этом никто не подумал, а сейчас должны исправить, поэтому ничего страшного и необратимого тут нет. Конечно, вряд ли снизятся цены на бензин, но рост в ближайшее время прекратится.

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Касательно того, что Россия нефтедобывающая страна, то между этим фактом и ценами на бензин не должно быть никакой связи. Понятно, что в Венесуэле, Саудовской Аравии или в Ираке дотируют цены на нефть. Но эти страны с очень неразумной экономической политикой. В современном обществе, если берем европейские страны, в цене бензина цена нефти - это всего лишь 20%. Все остальное - это всевозможные акцизы и налоги.

Поэтому цена на бензин не должна зависеть от того, является ли страна нефтедобывающей или нет.

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Автор
Дмитро НєкрасовДмитро Нєкрасов
Теми
Світові ціни на нафтуросійська економіка
Місце
Росія
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