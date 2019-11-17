В Україні критично посилилася боргова залежність державних фінансів і нестійкість фінансової позиції уряду.

Як пише доктор економічних наук Тетяна Богдан на "Дзеркалі тижня", Україна порушує критерії боргової стійкості за трьома з п'яти ключових індикаторів: по відношенню державного боргу до ВВП і до доходів бюджету, і по відношенню короткострокового зовнішнього боргу до міжнародних резервів.

"Аналіз показників боргових виплат протягом 2013-2019 років свідчить про підвищення окремих показників боргового навантаження в 2019-му. Обсяг виплат з погашення та обслуговування боргу відносно ВВП досяг максимального значення – 14%. А частка платежів за державним боргом у витратах бюджету підвищилася до 36,7%" – зазначила вона.

При цьому Богдан підкреслила, що спадна динаміка боргових показників в 2018-2019 роках пояснюється поліпшенням макроекономічної ситуації в Україні.

"Чому це важливо? Тому що значний обсяг видатків бюджету на обслуговування боргу обмежує можливості держави надавати якісні публічні блага громадянам, підтримувати вразливі категорії населення і стимулювати розвиток економіки", – пише вона.

"Витрачання обмежених бюджетних ресурсів на виплату аномально високих відсотків по боргу – злочинне діяння для держави, яка страждає від масової бідності і депопуляції населення, що має низькоконкурентноздатну економіку і бореться за свою незалежність з колишньою імперією", – заявила Богдан.

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, борг України перед іноземцями досяг історичного максимуму – 100,99 млрд грн. При цьому у Зеленського пообіцяли прорив для України за рахунок продажу землі, заявивши, що це може принести мільярди доларів за перші п'ять років.

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