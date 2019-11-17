Головна Новини
17 листопада • оновлено в 16:56
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Mакроекономіка

"Це злочин!" Україна критично порушила боргову стійкість: показові цифри

5.1т
Читати матеріал російською

В Україні критично посилилася боргова залежність державних фінансів і нестійкість фінансової позиції уряду.

Як пише доктор економічних наук Тетяна Богдан на "Дзеркалі тижня", Україна порушує критерії боргової стійкості за трьома з п'яти ключових індикаторів: по відношенню державного боргу до ВВП і до доходів бюджету, і по відношенню короткострокового зовнішнього боргу до міжнародних резервів.

"Аналіз показників боргових виплат протягом 2013-2019 років свідчить про підвищення окремих показників боргового навантаження в 2019-му. Обсяг виплат з погашення та обслуговування боргу відносно ВВП досяг максимального значення – 14%. А частка платежів за державним боргом у витратах бюджету підвищилася до 36,7%" – зазначила вона.

Новини
Кожну третю гривню – на борг: чого чекати українцям від нового проєкту бюджету на 2020-й

При цьому Богдан підкреслила, що спадна динаміка боргових показників в 2018-2019 роках пояснюється поліпшенням макроекономічної ситуації в Україні.

"Чому це важливо? Тому що значний обсяг видатків бюджету на обслуговування боргу обмежує можливості держави надавати якісні публічні блага громадянам, підтримувати вразливі категорії населення і стимулювати розвиток економіки", – пише вона.

"Витрачання обмежених бюджетних ресурсів на виплату аномально високих відсотків по боргу – злочинне діяння для держави, яка страждає від масової бідності і депопуляції населення, що має низькоконкурентноздатну економіку і бореться за свою незалежність з колишньою імперією", – заявила Богдан.

Ілюстрація

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, борг України перед іноземцями досяг історичного максимуму – 100,99 млрд грн. При цьому у Зеленського пообіцяли прорив для України за рахунок продажу землі, заявивши, що це може принести мільярди доларів за перші п'ять років.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Держбюджет-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Держбюджет-2020
Місце
Україна
Тег
МВФ
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
25
17
Смішно
5
Цікаво
20
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Три дня назад обоз писал что экономика стребками скачет, ВВП растет как на дрожжах и вот опять...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Он Алекс
Он Алекс
Xозяин ватных лохов, терпи
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ничего страшного, землицей отдадите. А ваши дети и внуки будут холопами на украинской земле.
Показать комментарий полностью
Ответить
8
1

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги