Тарифи - несправедливі! Переважна більшість українців висловилися проти нової влади

Три чверті українців вважають, що влада необґрунтовано встановлює тарифи.

В ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером провели опитування серед глядачів, метою якого було дізнатися, чи вважають вони справедливими тарифи, які встановлюють українську владу. Як показав результат, народ незадоволений тим, що відбувається - 72% вважають тарифи необгрунтованими і лише 28% - справедливими.

Опитування серед українців Скріншот з ефіру "Свободи слова" з Савіком Шустером

Опитування серед українців Скріншот з ефіру "Свободи слова" з Савіком Шустером

У зв'язку з цим ведучий програми Савік Шустер зазначив, що владі варто частіше спілкуватися з народом.

"Президент в цьому плані прав. Уряду треба більше спілкуватися з народом", - заявив Шустер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді збираються вирішити ситуацію, при якій людям, які не користуються природним газом, приходять рахунки за його доставку.

При перевірці державою одержувачів субсидій та інших соціальних виплат в Україні допомоги можуть позбутися ті, хто її заслуговує.

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