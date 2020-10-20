США закликали Росію зупинити "Північний потік-2" і оголосили про нові санкції

Державний департамент США заявив про те, що санкції щодо "Північного потоку-2" поширять і на компанії, які допомагали кораблям, які беруть участь у будівництві газопроводу.

Крім того, Держдеп закликав Росію зупинити будівництво й не використовувати енергоресурси для впливу на Європу, про це йдеться в заяві, розміщеній на офіційному сайті відомства.

"Ми продовжуємо закликати Росію припинити використання своїх енергоресурсів у примусових цілях. Росія використовує свої трубопроводи для експорту енергоресурсів для створення національної і регіональної залежності від російського постачання енергоресурсів, використовуючи цю залежність для розширення свого політичного, економічного та військового впливу", – йдеться в заяві.

Під санкції потраплять і ті, хто надав такі кораблі, і ті, хто свідомо допомагав їм виконати роботи, надаючи будь-які послуги або обладнання.

Державний секретар за погодженням із міністром фінансів повинен подати до Конгресу звіт із зазначенням судів, які займалися укладанням труб на глибині 100 футів або більше нижче рівня моря для будівництва газопроводу "Північний поток- 2", проєкту газопроводу "Турецький потік" або будь-якого проєкту, що є наступником будь-якого з таких проєктів.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється у 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Зокрема, у "Газпрому" залишилося понад чотири місяці, щоб завершити амбітний проєкт.

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