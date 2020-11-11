США приготували нову порцію санкцій проти "Північного потоку-2" – Bloomberg
Кого стосуватимуться нові санкції
Які обмеження вже ухвалено
До чого призведуть санкції
Сенат США і Палата представників погодили введення нових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Вони зачеплять страхових і сертифікованих компаній, які працюють із судами. Без сертифікації та страхування добудувати й запустити газопровід не вдасться.
Про це з посиланням на джерела повідомляє видання Bloomberg. Санкції будуть включені в Закон про державну оборону на 2021 рік, який мають ухвалити до кінця року. Формулювання введення санкцій тепер вимагає, щоб США повідомляли союзників перед введенням обмежень.
Це положення було додано після того, як голова палати представників з іноземних справ Еліот Енгель із Нью-Йорка висловив стурбованість тим, що санкції завдадуть шкоди Німеччини та європейським країнам, дозволивши Росії "зірватися з гачка".
У новому законодавстві про санкції вказується, що раніше введені санкції поширюються на всю діяльність щодо прокладки труб і страхування.
Держдепартамент США опублікував роз'яснення, в якому говориться, що під американські санкції будуть потрапляти не тільки компанії, що надають судна для будівництва "Північного потоку-2", а й ті, які займаються модернізацією суден, які повинні його добудувати, встановлюють на них необхідне обладнання або фінансують ці процеси.
Це означає, що санкції можуть бути введені проти компаній, які займалися або будуть займатися переобладнанням російського трубоукладального судна "Академік Черський" або інших суден, які повинні йому допомагати в добудові газопроводу.
"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
Проєкт оцінюється у 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.
Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Зокрема, у "Газпрому" залишилося чотири місяці, щоб завершити амбітний проєкт.
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