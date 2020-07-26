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США посилили тиск на підрядників "Північного потоку-2" – ЗМІ

Mакроекономіка
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США посилюють тиск на 'Північний потік-2'

США посилюють тиск на "Північний потік-2".

США посилили тиск на європейські і німецькі компанії, які беруть участь в будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Як пише Die Welt, представники США протягом останніх днів провели дві відеоконференції з підрядниками, щоб підкреслити "далекосяжні наслідки їх подальшої участі в проекті".

У консультаціях брали участь 12 представників уряду США з трьох міністерств: Держдепартаменту, міністерства фінансів та міністерства енергетики.

Джерело видання зазначило, що американці "доброзичливим тоном дуже чітко пояснили, що хочуть запобігти завершенню будівництва газопроводу".

"Я вважаю, що ця загроза дуже, дуже серйозна", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 липня Сенат Конгресу США схвалив свою версію проекту оборонного бюджету на наступний фінансовий рік, який передбачає введення нових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Директор Каспійського політичного центру Ефган Ніфті висловив думку, що нові санкції США, якщо будуть застосовані, швидше за все зможуть сповільнити, але навряд чи зупинять завершення будівництва "Північного потоку-2".

СШАПівнічний потік - 2газ
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