Смолій розповів про наслідки свого звільнення
Яків Смолій розповів про наслідки свого звільнення. Фото: колаж Обозревателя
Колишній голова НБУ Яків Смолій заявив, що коливання курсу гривні після його відставки було прогнозованим. А співпраця України з МВФ залежатиме від позиції нового керівника Нацбанку.
Про це він сказав у інтерв'ю "Лівому берегу". За його словами, помітний ажіотаж з валютою був на початку запровадження карантину. Тоді його погасили шляхом продажу валюти. А на відставку українці відреагували значно спокійніше.
"Тобто перша хвиля побігла 2 липня, і ми в той же день продали $150 млн, щоб стримати цей стрибок курсу. Але наступного ж дня вже все було спокійно, ринок заспокоївся. Тим більше, що ми даємо комунікацію, що голова центрального банку не роздає чи не купує долари, працює інституція. Є певний психологічний момент, який треба вчасно зупинити, і далі все стабілізується", – пояснив Смолій.
Щодо співпраці з МВФ, то він наголосив, що ні фонд, ні Світовий банк, ні жодна корпорація не працюють з персоналіями.
"Вони працюють з інституцією. Всі чекатимуть на меседж від новопризначеного голови. Що він буде робити. Якщо не мінятиме політики Національного банку, одразу заявить, що намагатиметься бути незалежним, підтримувати незалежність інституції, зберігати плавуче курсоутворення, залишатися в режимі інфляційного таргетування, що не буде фінансувати бюджет, не друкуватиме гривні – це буде зрозумілий сигнал", – пояснив Смолій.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Смолій 1 липня подав у відставку, написавши заяву "за власним бажанням". За його словами, протягом тривалого часу на регулятора здійснюється "систематичний політичний тиск".
Зі свого боку в НБУ заявили, що поважають рішення Якова Смолія про відставку з поста глави регулятора і поділяють його застереження про "політичний тиск".
Член Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що не відчуває політичного тиску на центробанк, а заяву його голови про відставку вважає емоційною.
У МВФ заявили, що незалежність НБУ перебуває в центрі програми, яку підтримує фонд, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником глави правління Нацбанку.
Згодом Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Смолія.
Ймовірно, Смолій написав заяву про відставку після напруженої розмови з президентом Володимиром Зеленським, з яким у нього був конфлікт
Верховна Рада в п'ятницю, 3 липня, відправила у відставку главу Національного банку України Якова Смолія.
Тимчасово обов'язки глави НБУ виконуватиме перша заступниця керівника центробанку Катерина Рожкова.
Рада Нацбанку відмовилася затвердити на повторний термін заступника голови центробанку Олега Чурія. Його на цю посаду висував звільнений глава НБУ Яків Смолій.