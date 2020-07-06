Смолій розповів про наслідки свого звільнення

Колишній голова НБУ Яків Смолій заявив, що коливання курсу гривні після його відставки було прогнозованим. А співпраця України з МВФ залежатиме від позиції нового керівника Нацбанку.

Про це він сказав у інтерв'ю "Лівому берегу". За його словами, помітний ажіотаж з валютою був на початку запровадження карантину. Тоді його погасили шляхом продажу валюти. А на відставку українці відреагували значно спокійніше.

"Тобто перша хвиля побігла 2 липня, і ми в той же день продали $150 млн, щоб стримати цей стрибок курсу. Але наступного ж дня вже все було спокійно, ринок заспокоївся. Тим більше, що ми даємо комунікацію, що голова центрального банку не роздає чи не купує долари, працює інституція. Є певний психологічний момент, який треба вчасно зупинити, і далі все стабілізується", – пояснив Смолій.

Щодо співпраці з МВФ, то він наголосив, що ні фонд, ні Світовий банк, ні жодна корпорація не працюють з персоналіями.

"Вони працюють з інституцією. Всі чекатимуть на меседж від новопризначеного голови. Що він буде робити. Якщо не мінятиме політики Національного банку, одразу заявить, що намагатиметься бути незалежним, підтримувати незалежність інституції, зберігати плавуче курсоутворення, залишатися в режимі інфляційного таргетування, що не буде фінансувати бюджет, не друкуватиме гривні – це буде зрозумілий сигнал", – пояснив Смолій.

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