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Шмигаль сказав, коли до Ради внесуть проєкт держбюджету на 2021 рік

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Mакроекономіка
2,0 т.
Шмигаль сказав, коли до Ради внесуть проєкт держбюджету на 2021 рік

Шмигаль сказав, коли до Ради внесуть проєкт держбюджету на 2021 рік.

Кабінет міністрів України представить і подасть до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2021 рік 15 вересня.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу в ході робочої поїздки в Херсонську область, повідомив "Інтерфакс-Україна".

"15 вересня, як це передбачає закон, Міністерством фінансів буде поданий до Верховної Ради проєкт бюджету на 2021 рік. Є основні параметри, вони сьогодні доопрацьовуються і дискутуються", – сказав Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що документ буде представлено перед подачею в парламент. Він сподівається, що держбюджет на 2021 рік буде ухвалено вчасно.

Раніше прем'єр заявив, що в проєкті на 2021 рік закладається курс близько 29 грн/$, а плановий дефіцит становить 6% ВВП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев повідомив, що проект бюджету України на 2021 Верховній Раді очікують до 15 вересня.

В Україні за сім місяців 2020 року дефіцит держбюджету становив більше 47 млрд грн. До того ж в липні доходи загального фонду держбюджету перевиконано на 11,6%.

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УкраїнаДержбюджет-2021бюджетКабінет Міністрів УкраїниДенис Шмигаль
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