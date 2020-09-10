Шмигаль сказав, коли до Ради внесуть проєкт держбюджету на 2021 рік.

Кабінет міністрів України представить і подасть до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2021 рік 15 вересня.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу в ході робочої поїздки в Херсонську область, повідомив "Інтерфакс-Україна".

"15 вересня, як це передбачає закон, Міністерством фінансів буде поданий до Верховної Ради проєкт бюджету на 2021 рік. Є основні параметри, вони сьогодні доопрацьовуються і дискутуються", – сказав Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що документ буде представлено перед подачею в парламент. Він сподівається, що держбюджет на 2021 рік буде ухвалено вчасно.

Раніше прем'єр заявив, що в проєкті на 2021 рік закладається курс близько 29 грн/$, а плановий дефіцит становить 6% ВВП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев повідомив, що проект бюджету України на 2021 Верховній Раді очікують до 15 вересня.

В Україні за сім місяців 2020 року дефіцит держбюджету становив більше 47 млрд грн. До того ж в липні доходи загального фонду держбюджету перевиконано на 11,6%.

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