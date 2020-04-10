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10 квітня • оновлено в 22:52
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Шмигаль пообіцяв пів мільйона нових робочих місць для українців

7.1т
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Уряд України має намір уже в травні створити 500 тисяч робочих місць, щоб уникнути розвитку економічної кризи.

Про це в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, над вирішенням питання безробіття, яке виникло через коронавірус, працює новостворена Рада економічного розвитку. Також він додав, що вже в травні в Україні буде створено 500 тисяч робочих місць.

"Сьогодні зупинилося все споживання, крім продуктів. Це вплине на економіку, ми прогнозуємо спад виробництва, зниження ВВП, це є в макропрогнозі. Уже в травні стоїть завдання створити 500 тисяч робочих місць, щоб Україна не опинилася на порозі ще більш глибокої економічної кризи. Є план, він щодня оновлюється", – заявив Шмигаль.

Шмигаль пообіцяв пів мільйона нових робочих місць для українців

Шмигаль пообіцяв пів мільйона нових робочих місць для українців

Скріншот з відео

Крім того, Шмигаль заявив, що в травні українці вийдуть на роботу.

"Я вже говорив це не раз: Україна не зможе 2-3 місяці сидіти на дивані. Ми будемо змушені в травні почати думати над тим, щоб Україна йшла на роботу. І в травні ми підемо на роботу. Питання в тому: як ми будемо це робити, в яких соціальних стандартах, в яких часових рамках, як будемо розтягувати годину-пік", – розповів прем'єр-міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українцям загрожує масштабне безробіття – уже найближчим часом до 500 тис. осіб за різними оцінками можуть залишитися без заробітку.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Теми
Свобода слова Савіка Шустера Робота в Україні
Особи
Савік Шустер Денис Шмигаль
Місце
Україна
Теги
робота безробіття
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Куни Чан
Куни Чан
Эти 500 тысяч будут заборы красить и улицы мести как в КНР, а по улицам будут караси с парасюками ходить и следить за идеалами майдана
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2
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Вернулось зробитчан около 2-х миллионов. Еще миллион стонут на границах. А мест всего 500 тыс. Остальные будут грабить и убивать.
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
ну-ну 1млн \\\опомоев вернулось с полонии 0.5 \\\\\опомоев з италии
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Економіка Mакроекономіка

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