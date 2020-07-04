Шмигаль назвав дату, коли Україна підпише меморандум з ЄС про кредит на 1,2 млрд евро

Уряд України в 20-х числах липня готується підписати меморандум із Євросоюзом щодо виділення допомоги в розмірі 1,2 млрд євро.

Про це сказав прем'єрміністр України Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 3 липня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми продовжуємо роботу з Європою. Вже в 20-х числах липня, я сподіваюся, ми підпишемо черговий документ про надання наступного траншу. Це було проговорено сьогодні з президентом Європейської комісії", – сказав керівник уряду.

Він додав, що у Кабміну конструктивні стосунки з НБУ, у ньому працює професійний колектив, а Україна є стабільною.

"Незалежно від зміни прізвищ, інституціональна база залишається стабільною і гарантує стабільність курсу, валюти, грошової економічної політики і сталого економічного розвитку попри кризову ситуацію і провокативні заяви окремих керівників топрівня", – сказав Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший транш МВФ обсягом 2,1 млрд доларів направив до України ще 10 червня. Гроші надійшли на рахунок 12 червня.

МВФ планує у вересні 2020 року перевірити, як Україна виконує умови за кредитною програмою stand-by. Від результатів залежить виділення наступного траншу.

Верховна Рада в п'ятницю, 3 липня, відправила у відставку голову НБУ Якова Смолія.