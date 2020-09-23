Шмигаль і міністри вирішили повернути собі премії, але приховали проєкт: деталі скандалу

У Кабінеті Міністрів України розробили проєкт постанови, який змінить критерії виплати премій членам уряду і дозволить щоквартально отримувати дві зарплати на місяць.

Проєкт рішення чиновники розробили, включили до прихованого порядку денного, який розсилають міністрам напередодні засідання і який потрапив до розпорядження OBOZREVATEL, але водночас не згадали його на офіційному сайті Кабміну.

Про те, як хочуть повернути премії членам уряду і скільки вони зможуть отримувати – читайте в матеріалі.

Кабмін таємно повертає собі квартальні премії

В Україні згідно з постановою №304 прем'єр-міністр, віцепрем'єр-міністри, міністри та їхні заступники мають право на квартальну премію в розмірі до 100% окладу тільки в тому випадку, якщо вони виконують завдання Програми діяльності Кабміну.

Цю програму Верховна Рада не схвалила, унаслідок Кабмін позбавили річного імунітету і квартальних премій. Відтепер під авторством міністра юстиції Дениса Малюськи розробили проєкт, який замінює критерій виплати премій: замість Програми діяльності використовують План пріоритетних дій. Другий документ не потрібно затверджувати в Раді, він має, імовірніше, декларативний характер.

Що цікаво, План буде вважатися виконаним і премію зможуть отримати, якщо буде "розвиватися ринок праці". Жодних чітких критеріїв розвитку немає. Отже, члени уряду можуть розраховувати на свої премії.

Можливо, така зміна б не викликала особливої уваги, якби не спроби її приховати. Так, на сайті уряду в порядку денному в питанні під номером 4.23 був невеликий проєкт про зовнішній контроль за призначенням премії голові НАЗК з боку міністра Кабінету Міністрів.

А в прихованому порядку під цим номером проєкт, який поверне премії членам уряду.

Який у результаті документ ухвалять – буде відомо вже через кілька годин. У будь-якому разі, проєкт про зміну критеріїв виплати премій вже розробили і зареєстрували.

Уже після публікації статті на новину відреагував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Заробітні плати прем'єр-міністра, міністрів обмежені 304-ю постановою розміром не більше п'яти середніх заробітних плат. Усі інші чутки про зростання зарплат і якихось премій, будемо вважати спекулятивними чутками. Офіційно рівень заробітних плат обмежений п'ятьма середніми зарплатами. Прошу всіх міністрів також контролювати", – заявив Шмигаль.

Про які премії йдеться і скільки заробляють українські можновладці

Заробітна плата прем'єр-міністра навіть без досвіду роботи в державному секторі, але з урахуванням доплати за інтенсивність праці, доступ до державної таємниці тощо становить близько 60 тис. грн на місяць.

Оклад змінюється залежно від ситуації в економіці. Він становить п'ять середніх заробітних плат і може знаходитися біля позначки в 50 тис. грн. Саме на таку премію щоквартально і зможе розраховувати прем'єр Денис Шмигаль, коли змінять критерії виплати винагород.

До речі, міністр, прем'єр-міністр і віцепрем'єр отримують однакові оклади, але різні надбавки, зокрема й премії за результатами роботи, доплати за стаж тощо. У середньому міністри можуть заробляти до 80 тис. грн.

Якщо в уряді зарплати залежать від ситуації в економіці, то Офіс президента і сам глава держави мають фіксовані оклади. У Володимира Зеленського це 28 тис. грн на місяць плюс премії, а в глави його Офісу Андрія Єрмака 18 тис. грн.

У рази менше отримують пересічні чиновники. Найчастіше це мінімальна зарплата в 5 тис. грн. Наприклад, якщо ви хочете працювати провідним спеціалістом відділу пільг, житлових субсидій та державних соціальних допомог, то претендуєте на загальний дохід у 5000 грн.

Зарплата складається з:

посадового окладу – 4230 грн

інших виплат відповідно до статті 52 Закону України "Про державну службу", постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 "Деякі питання оплати праці державних службовців"

Є надбавка за досвід роботи на державній службі, вона становить 3% від окладу за кожен рік роботи, але не більше 50%.

Які ще доплати передбачені законом:

за додаткове навантаження (виконання роботи замість тимчасово або постійно відсутнього колеги)

за доступ до державної таємниці

премії

Наприклад, якщо ваш посадовий оклад – 4230 грн, ви – чиновник першого рангу, маєте досвід роботи 20 років і виконуєте роботу замість відсутнього колеги, то можете заробляти в місяць: 4230 (оклад) + 1000 (надбавка за ранг) + 2500 (за вислугу років, але не більше 50% окладу) + 2500 (половина окладу тимчасово відсутнього колеги) + доступ до державної таємниці (максимальний розмір 60%) + 3000 грн + 1000 (довільний розмір премії) = 14 770 гривень. Звичайно із цієї суми працівник ще заплатить податок – 1,5% військового збору і 18% податку на доходи фізичних осіб.

З одного боку, українські чиновники і міністри, які курують цілі галузі, не можуть заробляти мало. З іншого, якщо й ухвалювати рішення, наприклад, про виплату премій, то робити це треба відкрито, пояснюючи мотиви і не приховуючи наміру. Інакше ж це більше нагадує обман і спробу приховати від українців правду.