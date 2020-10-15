Практично закінчили з колегами нашу щорічну оцінку схем уникнення податків в Україні. З ключових тенденцій:

- схемою № 1 другий рік поспіль залишаються зловживання на кордоні (втрати доходів до 98 млрд грн / в рік);

- з 2016 року, по мірі відновлення економіки, зарплати в конвертах і втеча прибутку в офшори демонструють помірно-впевнене зростання (втрати бюджету приросли відповідно +20 і +4 млрд грн);

- 2019 рік позначився не лише зміною політичних уподобань українців, а й нетривіальним зростанням обсягів скруток з ПДВ та контрафакту (поточні спроби фіскальної влади на фронтах уникнення сплати ПДВ і контролю підакцизної продукції зможемо оцінити в наступному році);

- пробуксовка реформ контролюючих органів, що дезорієнтовані в умовах нескінченних змін вивісок і персоналій управлінців; небажання ліквідувати податкову міліцію і забирати функцію контролю економіки у інших правоохоронних структур; слабка, але недружня бізнесу фіскальна політика не дозволили в 2018-2019 роках переламати ситуацію зі збором податків. Україна, як і раніше, територія де податки збираються в агресивній манері, а уникнення податків залишається:

національним видом спорту - для великого бізнесу і заможних громадян;

питанням виживання - для малого бізнесу і підприємництва.

http://iset-ua.org/.../Shemi_minimizacii_podatkiv_2020.pdf

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