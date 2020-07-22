Коронавірус сильно вдарив по українцях: скільки будемо заробляти і що зміниться в 2021-му

Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. При цьому вже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.

Про те, як зміниться життя українців у наступному році та що буде з економікою країни, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Невдячні прогнози: що потрібно знати українцям

Що буде в 2020-му. Світова економіка зможе адаптуватися, навіть якщо пандемія триватиме і весь наступний рік, упевнений фінансовий аналітик Єгор Комов. Якщо до цього всі прогнози провідних економістів базувалися з урахуванням двох сценаріїв: карантин закінчиться у другому кварталі (до липня) або ж затягнеться довше, то зараз очевидно, що частково обмеження триватимуть аж до 2021-го, а може і довше.

"Економіка це живий організм. Адаптуватися можна практично до будь-яких умов. Попит буде значно нижчим і повертатися до докризового періоду ми будемо ще роками, але я прихильник більш позитивного сценарію. Зараз від жорсткого карантину більшість країн відмовилася, панічних настроїв на ринках уже немає", – розповідає Комов.

При цьому будувати прогнози зараз украй складно. Кабінет міністрів так і не опублікував свої оцінки на наступний рік, попередній же прогноз більше неактуальний. Опитані міністерством розвитку економіки експерти вважають, що провал ВВП в 2020-му становитиме -4,4 %, а в наступному році зростання буде на рівні 3 %.

МВФ свій прогноз на 2020-й погіршив до 8 %, тоді як у наступному році зростання становитиме більш ніж три відсотки. Окремі економісти, наприклад ексміністр фінансів Оксана Маркарова, у коментарі OBOZREVATEL зовсім пророкують падіння на цей рік у розмірі -10 %.

Як буде розвиватися економіка України: прогнози на 2020 і 2021 роки Міністерство розвитку економіки й торгівлі України

Чого чекати в 2021-му. За оцінками МВФ, Україна відновиться від економічних наслідків (вийде на докризовий рівень виробництва товарів і послуг) тільки за три-чотири роки. Але це не означає, що падіння триватиме весь цей час.

Найгіршим роком, ймовірно, стане поточний. А вже з наступного почнеться дуже плавне зростання. Таку динаміку прийнято називати L-подібною, пояснює Володимир Мазуренко. Його подивитися на графік відновлення, після різкого руху вниз почнеться ледь помітний підйом, який більше нагадує пряму лінію.

"Тут варто зазначити дві тези: є короткостроковий ефект. Загальне падіння економіки, плавне зростання, зниження попиту на енергоресурси, зростання рівня безробіття, падіння бюджетних надходжень. Це можна назвати" швидким ефектом". Є й більш плавний, я сказав би, частково й позитивний, ефект. Відбувається масштабна диджиталізація, очищення ", – розповідає Мазуренко.

Як буде розвиватися економіка України Bloomberg

"У 2020 році прискоряться інфляційні процеси до 7 % проти 4,1 % (у розрахунку грудень до грудня попереднього року) в 2019 році (унаслідок девальваційних процесів середньорічний обмінний курс становитиме 28,85 грн/дол США)", – йдеться в консенсус -прогнозі, опублікованому Міністерством розвитку економіки.

У Кабміні ж вважають, що й ці оцінки занадто м'які: курс у середньому становитиме 30 грн/$, а інфляція досягне мало не 11 %.

Як зміниться життя в 2021 році

Ринок праці і зарплати. У період жорсткого карантину рівень зарплат в Україні обвалився. При цьому вже з травня розпочалося плавне зростання. Через скорочення виробництва, падіння ВВП кількість робочих місць скорочується. Якщо ще в 2019-му роботодавці змушені були підвищувати зарплату, щоб боротися за своїх співробітників, то в наступному році українці будуть готові боротися за вакансію і з невисокою зарплатою.

Як зміниться рівень зарплат в Україні Кабінет міністрів України

У 2020 році реальний рівень зарплат знизиться на 13,9 %, а в 2021-му збільшиться на 3,2 %. У середньому українці зароблятимуть близько 12,4 тис. грн.

Економіст Єгор Козицький уважає, що 2021-й рік, якщо карантин продовжиться, може пройти з ростом ВВП усього на 2 %, але при цьому відразу після новини про появу вакцини ситуація на ринках буде поліпшуватися, в надії швидкої активізації бізнесу та виходу з пандемії.

"Два складних роки і потім зростання. І це за умови наявності продуманого плану в уряду, якщо не буде ігор з емісією гривні і на зовнішніх ринках буде відносно стабільна ситуація", – говорить експерт.

Загалом же падіння доходів призведе до різкого скорочення рівня життя всіх українців. Разом зі зниженням споживчої здатності ще сильніше можуть впасти обороти компаній, що зі свого боку може призвести до подальшого скорочення зарплат і кількості робочих місць.