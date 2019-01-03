Самі винні: озвучено прогноз по контрабанді сигарет в Україну

Ринок контрафактного тютюну в Україні не зменшиться, незважаючи на підвищення акцизів. Причина в тому, що державі досі не вдається успішно адмініструвати обіг тютюнових виробів.

Про це в ефірі ObozTV розповів фінансист Василь Горбаль. За його словами, обсяг втрат української економіки через контрафактні сигарети не змінюється вже роками.

"Про це опосередковано говорять навіть ці рідкі повідомлення правоохоронних органів про затримання чергової партії контрафактної продукції, або про арешт виробництва і т.д." – пояснив Горбаль.

Він підкреслив, що держава фактично саме сприяє великому обсягу нелегального ринку. Справа в тому, що Україна закриває очі на серйозні проблеми, пов'язані з тіньовою економікою.

"Тому, коли той же віце-прем'єр Кубів каже про те, що тіньова економіка знижується... Але ж є сектор, де ми насправді можемо отримати додаткові доходи в бюджет, досить серйозні, але держава слабо адмініструє цей ринок", – підвів підсумок фінансист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році акциз на тютюнові вироби в Україні підвищать двічі: в січні на 20%, в липні – ще на 9% (на рівень інфляції за минулий рік). Так, підвищення з 1 січня 2019 року тютюнового акцизу на 20% буде проведено в рамках виконання зобов'язань України, взятих під час підписання угоди з ЄС. Такими темпами фінансове навантаження на курців буде рости найближчі кілька років, поки не досягне мінімальних європейських показників.

За оцінками експертів, січневе підвищення акцизу на 20 "євровідсотків" відіб'ється на цінах на споживчому ринку в квітні, а липневе – на "інфляційні" 9% – до жовтня 2019 го. За підрахунками OBOZREVATEL, пачка сигарет в 2019-м в залежності від сегмента подорожчає приблизно на 3-7 грн.

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