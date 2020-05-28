Росія заморозила постачання газу в ЄС через Польщу

Росія не забронювала потужності "Ямал-Європа" на четвер (з ранку 28 по ранок 29 травня). Таким чином, вже другий день поспіль транзит газу через Польщу в ЄС повністю зупинений.

Про це, як повідомляє Інтерфакс, свідчать дані аукціонної платформи польського газотранспортного оператора Gaz System – GSA Platform. Німецький газотранспортний оператор в своїх даних підтверджує: реномінаціі (оперативна уточнена заявка) на прийом газу на кордоні з Польщею на новий день дорівнює нулю, а фізичний потік газу припинився.

Газопровід "Ямал-Європа" протяжністю понад 2 тис. км від Торжка до Франкфурта-на-Одері був виведений на проектну потужність – 33 млрд куб. м в рік – в 2006 році. Польська ділянка налічує 683 км лінійної частини та п'ять компресорних станцій, їм володіє спільне підприємство EuRoPol Gaz, а управляє – окремий оператор польської ГТС Gaz System.

Довгостроковий контракт на транспортування російського газу по магістралі "Ямал-Європа" закінчився 17 травня. Далі потужність труби розподіляється на аукціонах різного терміну, від року до декількох годин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на газ в Європі встановили новий антирекорд: 22 травня вони впали відразу на 19% – з $45 до $34 за тисячу кубометрів. Це більш ніж удвічі менше, ніж коштує його видобування та доставлення з РФ.

27 травня Росія різко знизила прокачування газу через Польщу ( "Ямал – Європа").

Почалося будівництво газопроводу Baltic Pipe, який по дну Балтійського моря з'єднає норвезькі родовища в Північному морі з Польщею через Данію. Це зміцнить незалежність її та України від постачання з Росії.

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