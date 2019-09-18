Росія поглинає Білорусь: стало відомо, коли з'явиться спільний рубль

Білорусь і Росія, що створюють зараз союзну державу, ще не скоро зможуть ввести спільний рубль.

Про це повідомив міністр фінансів Білорусі Максим Єрмолович, передає "Газета.ру".

Для створення єдиної валюти має пройти кілька важливих етапів у економіці.

"Ми повинні зблизитися у рівні економічного розвитку, виробити механізми єдиного ринку, а потім тільки говорити про єдину валюту", – пояснив Єрмолович.

Держави введуть єдину валюту

Як повідомляв OBOZREVATEL, вже у 2022 році Росія і Білорусь можуть створити конфедеративну державу. Перші кроки будуть зроблені до 2021 року.

Президенти Білорусі та Росії у грудні 2019 року підпишуть програму об'єднання у так звану Союзну державу.

Росія отримає можливість розрізати Україну навпіл масштабним військовим вторгненням. Це трапиться у разі російської окупації Білорусі та перетворення її на частину Союзної держави.

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