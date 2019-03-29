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Росія доставила ракети в Україну: готували "закладки" і транзит у "заборонені" країни

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Співробітники контррозвідки Служби безпеки України заблокували міжнародний канал постачання Росією зброї та боєприпасів у країни, щодо яких діють санкції ООН. Частину боєприпасів могли використовувати для підготовки "закладок" на півдні України.

Про це повідомили в прес-службі СБУ. Правоохоронці виявили ракети 5В27Д до ЗРК С-125 "Печора", які належать ВАТ "Рособоронекспорт", гранатомети РПГ-7, РПГ-18 і РПГ-22, протитанкові міни ТМ-62М, протипіхотні міни МОН-100 і тротилові шашки загальною вагою понад 200 кг. Частина припасів зберігалася на одному з українських портів.

"За наявною інформацією, РФ використовувала українські порти, як транзитну "базу" для постачання озброєння в треті країни. З початком російської агресії цей арсенал міг бути використаний спецслужбами Росії для створення так званих "закладок" зброї на півдні України для дестабілізації ситуації в регіоні диверсійними групами, контрольованими РФ", – повідомляють у відомстві.

Росія доставила ракети в Україну: готували "закладки" і транзит у "заборонені" країни

СБУ

За матеріалами СБУ проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Як повідомляв OBOZREVATEL 20 березня Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти осіб, причетних до російської агресії в Криму і на Донбасі.

З ініціативи Кабінету міністрів України, Служби безпеки України та Національного банку України, санкції введені щодо 294 юридичних та 848 фізичних осіб.

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
Україна
Теги
санкцииНовини Росії
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Что такое 200 кг? Это одного Вирастюка вооружить!
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
)))животные...а без вас Россия не могла напрямую оружие доставлять в третьи страны)?
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Nemo Александр
Nemo Александр
Сидоров Андрей, не могла. Ваши ссыкливые обезьяны даже шевроны и другие знаки различия на форму боятся цеплять, а тут - оружие доставлять. Так что помалкивай, инфузория
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
а за ракеты - отдельное спасибо ! ибо нех уй!
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