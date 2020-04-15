Російський рубль істотно обвалився слідом за нафтою

Російський рубль увечері 15 квітня істотно подешевшав по відношенню до євро і долара.

Як передає "Інтерфакс", на тлі чергового обвалу нафти рубль показав найгірший курс за тиждень.

До 19 години курс долара склав 75,19 рублів. Це на два рубля більше, ніж за підсумками закриття попередніх торгів на Московській біржі. Євро коштує близько 82 рублів, також подорожчавши майже на два рубля.

Індекс Мосбіржі впав більш ніж на 5%, опустившись нижче 2500 пунктів вперше з 2 квітня. Індекс РТС впав майже на 8%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 15 квітня, ціни на нафту сорту Brent впали нижче психологічної позначки в $30.

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