Головна Новини
16 квітня • оновлено в 01:07
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Mакроекономіка

Російський рубль істотно обвалився слідом за нафтою

1.5т
Читати матеріал російською

Російський рубль увечері 15 квітня істотно подешевшав по відношенню до євро і долара.

Як передає "Інтерфакс", на тлі чергового обвалу нафти рубль показав найгірший курс за тиждень.

До 19 години курс долара склав 75,19 рублів. Це на два рубля більше, ніж за підсумками закриття попередніх торгів на Московській біржі. Євро коштує близько 82 рублів, також подорожчавши майже на два рубля.

Індекс Мосбіржі впав більш ніж на 5%, опустившись нижче 2500 пунктів вперше з 2 квітня. Індекс РТС впав майже на 8%.

Російський рубль істотно обвалився слідом за нафтою

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 15 квітня, ціни на нафту сорту Brent впали нижче психологічної позначки в $30.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Падіння рубля в Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Теми
Падіння рубля в Росії Світові ціни на нафту
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Економіка Mакроекономіка

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 3764.

    Вилікувалися: 143. Померли: 108.

  • У світі захворіли 2 мільйони осіб, загинули – понад 130 тисяч.

  • Україна отримає партію гідроксихлорохіну для лікування коронавірусу.

  • У Китаї підтвердили новий шлях передачі коронавірусу: заразитися може будь-хто.

  • ВООЗ заявила, що пік пандемії коронавірусу ще не досягнутий.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги