Рішення щодо локдауну ще не готували, але транспорт повинен працювати в будь-якому разі, – Степанов

Міністерство охорони здоров'я України не виноситиме питання про введення локдауну на засідання Кабінету міністрів 2 грудня. Водночас навіть в умовах локдауну транспорт, вважають у відомстві, повинен працювати.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в етері телеканалу "Україна 24".

"Ми таку пропозицію (щодо введення локдауну. – Ред.) на засіданні уряду не виносили... Що стосується завтра, то це не пов'язано з карантинними обмеженнями. Там є постанови щодо виділення додаткових грошей, зокрема, нашим лабораторним центрам. Тобто поточна робота", – сказав Степанов.

Водночас він зауважив, що українців попередять про введення жорсткого карантину за 7-10 днів.

Крім того, міністр повідомив, що МОЗ не підтримує ідею припинення роботи громадського роботу транспорту в період локдауну. За його словами, у цей час у транспорті навряд чи виникатимуть так звані години пік, а тому порушень карантинних обмежень майже не буде. "З погляду епідеміології ми не вважаємо, що це вплине на показники захворюваності – незакриття транспорту. Адже за таких умов у транспорті не буде години пік і всі дотримуватимуться заходів, які у нас існують", – заявив Степанов.

Також, за його словами, обмеження роботи транспорту створить додаткові проблеми медикам, щоб добратися до роботи.

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