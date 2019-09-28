Революція з біткоїном в Україні: в Кабміні зробили гучну заяву

Міністр цифровий трансформації Михайло Федоров планує легалізувати криптовалюти в Україні.

Про це на презентації бренду держави в смартфоні повідомив Олександр Борняков, який буде призначений одним із заступників міністра, передає Ліга.нет. Він підкреслив, що криптовалюта зараз в Україні не заборонена, але і офіційного статусу у них немає. Тому, щоб убезпечити, наприклад, бізнес від обшуків цей статус з'явиться в державі.

біткоіни

Легалізація стала одним з пунктів плану Мінцифри. "Люди, які займаються цим (криптовалютою - ред.) повинні вийти з" сірої зони "і почати платити податки", – повідомляється на презентації. Відзначається, що це потрібно визначити для того, щоб "заробив майнінг" і в перспективі держава могла "заробити з трейдерів криптовалют".

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнано більшості країнами світу.

Біткоїни – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс криптовалют став падати після того, як в Мінфіні США повідомили про відмивання мільярдів доларів через цифрові гроші. Американська влада закликають ввести регулювання ринку за аналогією з традиційними фінансовими послугами.

При цьому голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалюта є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть

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