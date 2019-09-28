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28 вересня • оновлено в 18:42
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Революція з біткоїном в Україні: в Кабміні зробили гучну заяву

9.6т Читати матеріал російською

Міністр цифровий трансформації Михайло Федоров планує легалізувати криптовалюти в Україні.

Про це на презентації бренду держави в смартфоні повідомив Олександр Борняков, який буде призначений одним із заступників міністра, передає Ліга.нет. Він підкреслив, що криптовалюта зараз в Україні не заборонена, але і офіційного статусу у них немає. Тому, щоб убезпечити, наприклад, бізнес від обшуків цей статус з'явиться в державі.

біткоіни

біткоіни

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Легалізація стала одним з пунктів плану Мінцифри. "Люди, які займаються цим (криптовалютою - ред.) повинні вийти з" сірої зони "і почати платити податки", – повідомляється на презентації. Відзначається, що це потрібно визначити для того, щоб "заробив майнінг" і в перспективі держава могла "заробити з трейдерів криптовалют".

Довідка:

  • Криптовалютавіртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнано більшості країнами світу.

  • Біткоїнинайпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс криптовалют став падати після того, як в Мінфіні США повідомили про відмивання мільярдів доларів через цифрові гроші. Американська влада закликають ввести регулювання ринку за аналогією з традиційними фінансовими послугами.

При цьому голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалюта є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть

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Тема
Криптовалюти
Місце
Україна
Теги
біткойн криптовалюта законопроект
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Shane Stas
Shane Stas
Если сделают прямой вывод крипты в Фиат через гос банки с автоматической комиссией не больше 5% в виде налогов, получит популярность. В противном случае. Трейдеры предпочтут легализовать в Европе и получить там паспорт )
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Ахаха зе придёт - всё деньги заберёт))) 73% обмажтесь улучшениями
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Junio Van
Junio Van
ПНХ ПТН, о чем ты? Где рагули и где крипто......
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