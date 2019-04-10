Рекордне зростання: з'явився несподіваний прогноз МВФ про економіку України

Міжнародний валютний фонд оприлюднив оновлений звіт World Economic Outlook, у якому рекордно поліпшив показники зростання ВВП України.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. Він зазначив, що у МВФ вчергове зробили неправильний розрахунок даних за минулий рік – аналогічна ситуація була і в 2018 році.
Компанієць навів статистичні дані, опубліковані в 2018 і 2019 роках, які прогнозують зміни показника ВВП в країні.
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
Старий прогноз по Україні в World Economic Outlook October 2018 (млрд доларів):
2018 (прогноз) – 126,139
2019 (прогноз) – 132,928
2020 (прогноз) – 141,824
2021 (прогноз) – 151,760
2022 (прогноз) – 162,726
2023 (прогноз) – 174,316
Оновлений прогноз по Україні в World Economic Outlook April 2019 (млрд доларів):
2018 (попередній розрахунок) – 124,603
2019 (прогноз) – 134,887
2020 (прогноз) – 147,17
2021 (прогноз) – 160,587
2022 (прогноз) – 174,93
2023 (прогноз) – 190,331
2024 (прогноз) – 206,733.
Ілюстрація
pixabay.com
Нагадаємо, раніше Володимир Компанієць повідомив, що ВВП України за 2018 рік перевищив показник 130 млрд доларів і склав 130,66 млрд доларів США.
Як писав OBOZREVATEL, МВФ надав прогнози щодо зростання ВВП в Україні на рівні Німеччини, Франції чи Японії. Однак, економіст Євген Невмержицький зазначив, що економіка країни дуже залежить від суб'єктивного фактора.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Економіка України: прогнози" на сайті "OBOZREVATEL".