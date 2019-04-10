|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Mакроекономіка

Рекордне зростання: з'явився несподіваний прогноз МВФ про економіку України

3.6тЧитати матеріал російською

Міжнародний валютний фонд оприлюднив оновлений звіт World Economic Outlook, у якому рекордно поліпшив показники зростання ВВП України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. Він зазначив, що у МВФ вчергове зробили неправильний розрахунок даних за минулий рік – аналогічна ситуація була і в 2018 році.

Компанієць навів статистичні дані, опубліковані в 2018 і 2019 роках, які прогнозують зміни показника ВВП в країні.

Новини
Як вибори вплинуть на економіку: НБУ озвучив прогноз
Рекордне зростання: з'явився несподіваний прогноз МВФ про економіку України

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Старий прогноз по Україні в World Economic Outlook October 2018 (млрд доларів):

  • 2018 (прогноз) – 126,139

  • 2019 (прогноз) – 132,928

  • 2020 (прогноз) – 141,824

  • 2021 (прогноз) – 151,760

  • 2022 (прогноз) – 162,726

  • 2023 (прогноз) – 174,316

Оновлений прогноз по Україні в World Economic Outlook April 2019 (млрд доларів):

  • 2018 (попередній розрахунок) – 124,603

  • 2019 (прогноз) – 134,887

  • 2020 (прогноз) – 147,17

  • 2021 (прогноз) – 160,587

  • 2022 (прогноз) – 174,93

  • 2023 (прогноз) – 190,331

  • 2024 (прогноз) – 206,733.

Ілюстрація

Ілюстрація

pixabay.com

Нагадаємо, раніше Володимир Компанієць повідомив, що ВВП України за 2018 рік перевищив показник 130 млрд доларів і склав 130,66 млрд доларів США.

Як писав OBOZREVATEL, МВФ надав прогнози щодо зростання ВВП в Україні на рівні Німеччини, Франції чи Японії. Однак, економіст Євген Невмержицький зазначив, що економіка країни дуже залежить від суб'єктивного фактора.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Економіка України: прогнози" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Економіка України: прогнози
Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
Теги
МВФЕкономіка УкраїниВВП
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
2
9
Смішно
15
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Шандицева Кристина
Шандицева Кристина
Нyжны денги? Здecь мoжно заработать хорошие денги дома http://moneymaker.niceforum.top
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Мотли Крю
Мотли Крю
Теперь хохложопые запануют)))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Колобов Макс
Колобов Макс
Барыга...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2

Блоги / думки