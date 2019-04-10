Рекордне зростання: з'явився несподіваний прогноз МВФ про економіку України

Міжнародний валютний фонд оприлюднив оновлений звіт World Economic Outlook, у якому рекордно поліпшив показники зростання ВВП України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. Він зазначив, що у МВФ вчергове зробили неправильний розрахунок даних за минулий рік – аналогічна ситуація була і в 2018 році.

Компанієць навів статистичні дані, опубліковані в 2018 і 2019 роках, які прогнозують зміни показника ВВП в країні.

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Старий прогноз по Україні в World Economic Outlook October 2018 (млрд доларів):

2018 (прогноз) – 126,139

2019 (прогноз) – 132,928

2020 (прогноз) – 141,824

2021 (прогноз) – 151,760

2022 (прогноз) – 162,726

2023 (прогноз) – 174,316

Оновлений прогноз по Україні в World Economic Outlook April 2019 (млрд доларів):

2018 (попередній розрахунок) – 124,603

2019 (прогноз) – 134,887

2020 (прогноз) – 147,17

2021 (прогноз) – 160,587

2022 (прогноз) – 174,93

2023 (прогноз) – 190,331

2024 (прогноз) – 206,733.

Ілюстрація pixabay.com

Нагадаємо, раніше Володимир Компанієць повідомив, що ВВП України за 2018 рік перевищив показник 130 млрд доларів і склав 130,66 млрд доларів США.

Як писав OBOZREVATEL, МВФ надав прогнози щодо зростання ВВП в Україні на рівні Німеччини, Франції чи Японії. Однак, економіст Євген Невмержицький зазначив, що економіка країни дуже залежить від суб'єктивного фактора.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!