Радник Зеленського озвучив втрати економіки України від карантину

Збитки України від епідемії коронавірусу і економічної кризи можуть досягти 8,5% ВВП або понад $10 млрд.

Такий прогноз дав радник президента України, економіст Олег Устенко в інтерв'ю "Гордону". За його словами, втрати були б незалежно від коронавірусу, але пандемія посилила кризу.

Падіння економіки України

"Світова економіка входить у піке. Прогнози, які зараз звучать, більше ніж гнітючі. Якщо раніше говорили про уповільнення темпів економічного зростання, то зараз мова про економічне падіння. Це означає, що постраждають всі країни, і перш за все ті, які орієнтовані на експорт. А Україна – з таких країн. Будь-яке погіршення на зовнішніх ринках означатиме значний удар по нам", – пояснив Устенко.

За його словами. винятком може бути сільське господарство. Справа в тому, що у зв'язку з пандемією багато національних урядів формуватимуть додаткові запаси продовольства. Це означає, що потенційно Україна може на цьому заробити.

"Все разом – і коронакриза, і глобальні економічні проблеми – коштуватимуть Україні близько 8,5% ВВП. Це зростання, яке ми не отримаємо, плюс наше падіння. Ми повинні були вирости цього року на 3,5%, а впадемо на 5%. Йдеться про величину понад $10 млрд. Світова економіка в цьому році може впасти на 5 – 10%", – спрогнозував Устенко.

У чому відмінність від минулих криз

Радник Зеленського сказав, що в 2009 році економіка України впала більш ніж на 15%, а в 2014 – 2015 роках – кумулятивно на 16%.

"Так що нинішнє падіння серйозне. Тоді була більш-менш прогнозована ситуація, а зараз є складнощі з прогнозами, тому що невідомо, як довго триватиме пандемія в світі, як будуть сусідні країни виходити з неї, чи відкриють вони кордони, коли з'явиться вакцина і так далі", – підсумував Устенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує зростання економіки в 2021 році на 3,6%.

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