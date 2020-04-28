Головна Новини
28 квітня • оновлено в 17:29
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Mакроекономіка

Радник Зеленського озвучив втрати економіки України від карантину

1.4т
Читати матеріал російською

Збитки України від епідемії коронавірусу і економічної кризи можуть досягти 8,5% ВВП або понад $10 млрд.

Такий прогноз дав радник президента України, економіст Олег Устенко в інтерв'ю "Гордону". За його словами, втрати були б незалежно від коронавірусу, але пандемія посилила кризу.

Падіння економіки України

Падіння економіки України

"Світова економіка входить у піке. Прогнози, які зараз звучать, більше ніж гнітючі. Якщо раніше говорили про уповільнення темпів економічного зростання, то зараз мова про економічне падіння. Це означає, що постраждають всі країни, і перш за все ті, які орієнтовані на експорт. А Україна – з таких країн. Будь-яке погіршення на зовнішніх ринках означатиме значний удар по нам", – пояснив Устенко.

За його словами. винятком може бути сільське господарство. Справа в тому, що у зв'язку з пандемією багато національних урядів формуватимуть додаткові запаси продовольства. Це означає, що потенційно Україна може на цьому заробити.

"Все разом – і коронакриза, і глобальні економічні проблеми – коштуватимуть Україні близько 8,5% ВВП. Це зростання, яке ми не отримаємо, плюс наше падіння. Ми повинні були вирости цього року на 3,5%, а впадемо на 5%. Йдеться про величину понад $10 млрд. Світова економіка в цьому році може впасти на 5 – 10%", – спрогнозував Устенко.

У чому відмінність від минулих криз

Радник Зеленського сказав, що в 2009 році економіка України впала більш ніж на 15%, а в 2014 – 2015 роках – кумулятивно на 16%.

"Так що нинішнє падіння серйозне. Тоді була більш-менш прогнозована ситуація, а зараз є складнощі з прогнозами, тому що невідомо, як довго триватиме пандемія в світі, як будуть сусідні країни виходити з неї, чи відкриють вони кордони, коли з'явиться вакцина і так далі", – підсумував Устенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує зростання економіки в 2021 році на 3,6%.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Економіка України: прогнози" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
Економіка України: прогнози Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Олег Устенко
Місце
Україна
Тег
ВВП
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
эти все потери результаты режима Идиократии в Украине на основании вымышленной и несуществующей "пандемии" коронавируса. который существует с 1965 года и в советское время известный как ОРВИ и ОРЗ.... ДБ,
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Економіка Mакроекономіка

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9410.

    Вилікувалися: 992. Померли: 239.

  • У світі захворіли вже майже 3,1 мільйона осіб, загинули – понад 210 тисяч.

  • Китай підловили на брехні про походження коронавірусу: що не сходиться.

  • ВООЗ зробила тривожну заяву про пандемію: це ще не кінець.

  • В Україні може не бути піку коронавірусу: в МОЗ назвали ключову умову.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги