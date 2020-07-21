Рада відмовилась скасувати закон про легалізацію казино в Україні

Рада відкрила шлях для підписання закону про казино. Колаж Обозревателя

Верховна Рада відхилила всі проєкти постанов про скасування закону про легалізацію казино в Україні.

Такі результати голосувань на засіданні парламенту у вівторок, 21 липня, свідчать дані на сайті ВР.

Зокрема, депутати скасували проєкти постанов авторства Анни Скороход (№2285-д-П2) та груп депутатів на чолі з Юлією Тимошенко (№2285-д-П1) та Вадимом Новинським (№2285-д-П).

Це означає, що тепер закон зможе підписати президент України Володимир Зеленський. Закон набуде чинності з дня його офіційного опублікування.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 липня Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила закон, яким легалізувала казино в Україні. Однак його підписання майже відразу заблокували.