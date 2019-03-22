Промисловість в Україні "обвалилася": економіст оцінив масштаби антирекорду

Показник темпу зростання промисловості в лютому 2019-го впав на 1,8% порівняно з аналогічним торішнім періодом, встановивши антирекорд із 2015 року.
Про це розповів економіст, що керує приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць на своїй сторінці у Facebook. Він посилається на дані, оприлюднені державною службою статистики.
"Промисловість в Україні падає вже 4-й місяць поспіль, такого не було з 2015 року, коли ще відбувалися військові дії високої інтенсивності", — написав експерт.
Ілюстрація
112.international
Як зазначив він, навіть після блокади в 2017 році промисловість падала тільки 3 місяці поспіль.
"В останньому прогнозі Мінекономіки планувалося, що індекс промислового виробництва в 2019 році складе 3,2%, так ось після падіння в січні-лютому на 2,5% вже можна констатувати, що річний прогноз Мінекономіки не буде виконаний", — зробив висновки Компанієць.
Він звернув увагу на те, що промисловість займає істотну частку у ВВП і її падіння негативно позначиться на показниках першого кварталу 2019 року.
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
Як повідомляв OBOZREVATEL, інфляція в Україні за підсумками 2018 року сповільнилася до рекордного за останні роки показника 9,8%.
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