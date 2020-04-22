Фатальні для Кремля: Портников передбачив наслідки обвалу цін на нафту

Падіння світових цін на нафту для Росії буде фатальним. А розмови про те, що ця країна успішно переживе енергетичну кризу завдяки резервам, не витримують ніякої критики.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у блозі на "Еспресо". За його словами, те що відбувається зараз, це не енергетична криза. Це – глобальна економічна криза. Радянський Союз загинув через енергетичну кризу. А вижити під час глобальної економічної кризи країні, все благополуччя якої побудовано виключно на нафті і газі, буде ще важче.

"Зараз почнеться справжня боротьба за виживання. Виживуть найсильніші. Росія до них не має стосунку. Вже цінова війна останніх тижнів була війною за витіснення Росії з вмираючого нафтового ринку. А зараз вже і ринку-то ніякого немає", – пояснив Портников.

За його словами, проблеми будуть не тільки у росіян. Проблеми будуть і у американських нафтовиків - ось тільки видобуток нафти не є визначальним фактором для економіки США. Проблеми будуть і у монархій Перської затоки - ось тільки собівартість нафти там нижче, а ресурсів більше. А ось Росія...

"Коли сенатор Джон Маккейн назвав Росію “бензоколонкою, яка намагається видати себе за країну”, багато хто вважав це просто красивим порівнянням. Але це так і є, ми ще переконаємося у справедливості слів сенатора. Крах путінської Росії – це питання часу. Зрозуміло, що це не відбудеться за кілька днів, місяців, може, навіть років - хоча хто знає. Але тепер можна з упевненістю сказати, що це станеться", – написав Портников.

На його думку, втративши нафтодолари, Росія піде з Криму, Донбасу, Грузії і Молдови.

"У Росії почнуть економити на “доброзичливцях”. На пропаганді. На політичних повіях. Ми з подивом побачимо, як почнуть зникати проросійські партії, проросійські телевізійні канали, проросійські пропагандисти з соціальних мереж. Як у багатьох любителів “русского міра” різко почне остигати любов до Росії – тому що за неї перестануть виплачувати гонорари", – пояснив журналіст.

Буде так, як було в 80-ті – 90-ті роки, коли жителі західних країн з подивом спостерігали за зникненням міжнародного комуністичного руху разом з його активістами, газетами, демонстраціями на захист миру.

"Ще вчора комуністи претендували на владу навіть у таких країнах, як Франція чи Італія, а сьогодні вони спішно розпродавали майно і оголошували себе демократами. А все тому, що у міжнародного відділу ЦК КПРС закінчився бюджет. Потрібно лише припинити платити", – вважає Портников .

Як повідомляв OBOZREVATEL, обвал світових цін на нафту призвів до того, що за підсумками 2020 року дефіцит бюджету Росії перевищить 5,6 трлн рублів (близько $75,5 млрд).

З початку березня росіяни зняли через банкомати і зі своїх рахунків в банках близько 1 трильйона рублів ($13,6 млрд).

Безстрокові "канікули", на які росіян по домівках відправила влада, вже скоро загрожують Кремлю голодними бунтами і по-справжньому масовими протестами. Про це все ширше говорять російські блогери.

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