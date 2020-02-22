Зарплатам в Государственной прод-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) может позавидовать даже глава "Укрочты" Игорь Смелянский. OBOZREVATEL удалось раскрыть не только доходы топ-менеджеров корпорации, но узнать о внутренних договоренностях о выплатах. Уже вскоре на сайте будут опубликованы эксклюзивные данные.

ГПЗКУ постоянно вляпывается в коррупционные скандалы, в прошлом году бывшего руководителя задержали в Литве, а буквально несколько дней мы раскрыли цепочку, по которой менеджеры отмывают деньги и воруют на НДС.

Долг корпорации – более $1 млрд. Они уже готовятся к дефолту и рассматривают разные возможности действий. При этом на предприятии, где огромные долги, где ежегодно из-за схем и махинация "теряются", по всей видимости, сотни миллионов гривен, все топ-менеджеры – миллионеры.

Как оказалось, даже пиарщица ГПЗКУ получает больше министра, а руководитель предприятия – один из самых высокооплачиваемых менеджеров в Украине. Что интересно, новый и.о. руководителя Саймон Чернявский привел новых людей в руководство среднего звена, некоторым из которых пообещал по 500 тыс. зарплаты (!).

Детальное расследование о зарплатах и премиях в ГПЗКУ читайте уже вскоре на OBOZREVATEL.

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