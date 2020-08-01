"Північний потік-2" – плата "за зброю Путіна", – прем'єр Польщі про співробітництво Німеччини з РФ
Польща виступила проти "Північного потоку-2".
Прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький критично оцінив плани побудови газопроводу "Північний потік-2" і заявив, що таким чином Німеччина платить за "зброю Путіна".
"За нашою оцінкою – це оплата європейськими грошима зброї для Путіна. Нам це не подобається", – цитує видання Рolskieradio слова прем'єра. Матеуш Моравецький підкреслив, що, будучи найбільш проєвропейською і проамериканської країною Європи, Польща намагається зміцнити трансатлантичний союз.
Матеуш Моравецький сказав, що економічні показники в Польщі ростуть, що є, серед іншого, наслідком швидкої реакції польської влади на епідемію коронавірусу. Прем'єр згадав про дані, що стосуються промислової продукції і роздрібної торгівлі. Він також говорив про порівняно невелике збільшення безробіття. "Нам вдалося зберегти більшість, якщо не всі робочі місця", – підкреслив Моравецький.
На питання про виведення американських військ з Німеччини, прем'єр відповів, що, хоча рішення по цій справі приймає Вашингтон, то це слід обговорювати в рамках НАТО. "Ми б хотіли, щоб такого роду дії були результатом консенсусу", – заявив Моравецький.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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