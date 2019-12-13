Гальмують дешеві кредити: проти НБУ висунули гучне звинувачення

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин звинуватив правління Нацбанку в серйозних помилках при складанні прогнозів. Більш того – він запідозрив його в умисному гальмуванні української економіки.

Так він прокоментував занадто повільне, на його думку, зниження облікової ставки НБУ, що стримує появу дешевих кредитів. Про це Данилишин написав у п'ятницю, 13 грудня, в Facebook.

"В умовах, коли показник інфляції за останній рік становить 5.1 %, спостерігається фактично промислова дефляція, показник облікової ставки на рівні 15.5 % можна було б вважати саботажем на шляху пом'якшення монетарної політики", – написав Данилишин.

На його думку, рішення про зниження облікової ставки до 13,5% річних і підвищення ліміту інтервенцій на валютному ринку до $50 млн на день потрібно було ухвалити ще на початку листопада.

Данилишн розкритикував правління НБУ

"До зниження облікової ставки Правління підштовхнула як різка критика з боку Ради НБУ, громадськості. Діяльність Правління НБУ, яке стримує зниження облікової ставки завдає суттєвого удару по подальшому економічному зростанню, сповільненню кредитування економіки, зростанню дисбалансів у зовнішній торгівлі", – вважає глава Ради НБУ.

Данилишин вважає, що повільне зниження облікової ставки на тлі низької інфляції унеможливлює кредитування великих підприємств в національній валюті, а значення інфляції нижче інфляційного таргета представляє реальну небезпеку для подальшого зростання ВВП і наповнення бюджету.

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"В даний час реальна ставка для України має становити до 10% річних (рівень нейтральної ставки для України - 3%), враховуючи також теперішній рівень інфляції за індексом споживчих цін", - резюмував він.

Данилишин заявив, що теперішня політика НБУ є ситуативною, не підкріпленою реальними науковими обґрунтуваннями, спрямована на збільшення залежності від зовнішнього фінансування та робить Україну вразливою до екстраординарних подій на зразок криз 1998 та 2008 років.

"Грубі помилки правління НБУ в кінці минулого на початку цього року по встановленню облікової ставки на основі хибних припущень і прогнозів мають далекосяжні наслідки і можливо, мають ознаки спрямованого гальмування політики прискореного розвитку країни", – написав Данилишин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, правління Національного банку України у четвер, 12 грудня, ухвалило рішення знизити облікову ставку на два відсотки – з 15,5 до 13,5% річних. Це рішення призведе до здешевлення кредитів (приблизно на 70% від зниження облікової ставки).

Рада Національного банку України визнала неефективною діяльність правління регулятора в частині формування та реалізації валютно-курсової політики в 2019 році.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця 2019 року долар буде коштувати в середньому 26,75 грн/$. У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а в 2021 році гривня буде коштувати 28,7 грн/$.

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