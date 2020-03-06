Новий міністр фінансів України зустрівся з МВФ: про що домовились

Міністр фінансів України Ігор Уманський в п'ятницю, 6 березня зустрівся з представником МВФ в Україні Йостою Люнгманом.

Уманський зазначив, що продовження активної співпраці з МВФ – пріоритет для України. Про це прес-служба Мінфіну повідомила на своєму сайті.

Нагадаємо, Уманський в грудні 2019 року заявив, що Україні не потрібен МВФ, оскільки організація вимагає проводити "а-ля реформи".

Співпраця України і МВФ

"Програма розширеного фінансування МВФ є важливою для підтримання фінансової стабільності і реалізації структурних реформ в Україні, що є пріоритетом діяльності уряду. Ми продовжуємо спільно з колегами з МВФ активну роботу для початку програми", – сказав міністр.

Зустріч Уманського і Люнгмана

Уманський запропонував організувати найближчим часом зустріч керівництва КМУ з керівництвом МВФ у Вашингтоні для обговорення подальшої співпраці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!