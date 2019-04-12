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Новий курс долара, ціни і ВВП: МВФ дав прогноз на 5 років для України

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Українців до 2024 року очікують помірне подорожчання долара, скорочення кількості безробітних і плавне зростання ВВП. При цьому населення може скоротитися на 800 тис. осіб, а інфляція до 5% на рік.

OBOZREVATEL з'ясував, як згідно із прогнозом МВФ зміниться життя українців у найближчі 5 років.

Головне:

  • долар дорожчатиме, але дуже невисокими темпами. Через п'ять років американську валюту, за оцінками МВФ, можна буде купити за 31,9 грн;

  • інфляція знижуватиметься, але до запланованого в НБУ рівня у 5% дійде лише у 2023-му;

  • населення України скорочуватиметься, проте, це загальна для європейських країн тенденція;

  • ВВП зростатиме, але нижчими темпами, ніж світова економіка.

Кількість українців скоротиться на 800 тис. осіб

Демографічна криза — поширена ситуація практично по всій Європі. У випадку з Україною тут є три головні проблеми: низька порівняно із західними сусідами тривалість життя, міграція та недостатня народжуваність. Остання проблема характерна для багатьох країн.

З урахуванням дитячої смертності, 100 українок повинні народжувати 213-215 дітей. Тоді покоління батьків повністю буде заміщене поколінням дітей. В Україні ж на 100 жінок — 137-150 дітей. Навіть в країнах із розвиненою економікою і значною соціальною підтримкою сім'ї народжуваність може не компенсувати смертність.

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Кількість українців скоротиться на 800 тис. осіб до 2024-го, йдеться у прогнозі МВФ. Так, за оцінками Фонду, наразі в Україні проживають 41,8 млн осіб. У 2020-му населення скоротиться до 41,7 млн і після цього щороку зменшуватиметься на 100-170 тис. осіб. А ось ситуація із безробіттям навпаки буде покращуватися. Якщо у 2019-му офіційний рівень безробіття складе 8,5%, у 2024-му — лише 6,2%.

В результаті вже за п'ять років нас залишиться всього лише 41 млн осіб.

Сповільниться зростання цін, а динаміка ВВП буде меншою за світову

Є й позитивний прогноз — ціни в Україні зростатимуть не так швидко. Останні кілька років відбувається двозначне зростання цін (більш ніж на 10% в рік). А це призводить до швидкого знецінення заощаджень у національній валюті, до дорогих кредитів.

Завдання Національного банку — скоротити темпи зростання цін до 5% річних. І, судячи з прогнозів МВФ, цієї мети вдасться досягти за кілька років. Так, у МВФ впевнені: у 2019-му інфляція складе 8%, а до 2024-го сповільниться до 4,9% річних.

Новий курс долара, ціни і ВВП: МВФ дав прогноз на 5 років для України

До речі, в консенсус-прогнозі Міністерстві економрозвитку і торгівлі опублікували більш песимістичні прогнози. За їхніми оцінками, в цьому році ціни виростуть на 8%, у 2020-му — 6,9%, а у 2021-му — 6%.

А ось зростання світової економіки випередить українські темпи. Наш ВВП, за оцінками МВФ, у 2019-му зросте на 2,7% (світова економіка в цьому ж році — на 3,3%). Це означає, що відставання України лише збільшиться. До показника у 3,3% вдасться дійти лише до 2023-го. Такий рух можна назвати стабілізацією ситуації, однак для того, щоб компенсувати падіння і скоротити відставання від найближчих західних країн, темпи зростання мають складати більш ніж 5% на рік.

Новий курс долара, ціни і ВВП: МВФ дав прогноз на 5 років для України

Міністр фінансів Оксана Маркарова на початку рік заявила: якщо будемо рости такими ж темпами, то наздоженемо економіку Польщі через 50 років. При цьому вона зазначила, що після падіння така швидка стабілізація — вже велике досягнення. "Це, звісно, для нас дуже довгий термін. І ми точно плануємо і маємо рецепти, як зробити, щоб наздогнати швидше", — сказала вона.

А ось в НБУ озвучують навіть стриманіші прогнози. За їхніми оцінками у 2019 році темп зростання валового внутрішнього продукту знизиться до 2,5%. Причини — жорстка монетарна та фіскальна політика, а також уповільнення зростання економік основних торговельних партнерів України, йдеться у звіті про фінансову стабільність.

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Головним двигуном зростання економіки залишається приватне споживання домогосподарств, підтримуване збільшенням реальної заробітної плати та обсягів переказів з-за кордону.

"Домовленість про нову програму співпраці з МВФ усунула значні системні ризики для економіки і фінансового сектора. Послідовне дотримання програми гарантуватиме Україні достатній обсяг фінансових ресурсів для виконання зовнішніх зобов'язань. В такому разі валютний ринок буде стабільним, а інфляція надалі сповільниться", — йдеться у звіті.

Безробітних стане менше, а долар подорожчає

Кількість безробітних в Україні, за оцінками МВФ, також буде щорічно знижуватися. Так, у 2019-му ця кількість складе 8,5%, а до 2024-го скоротиться до 6,2%. Щоправда, при цьому, згідно з даними Державної служби статистики, кількість офіційних безробітних (а до неї входять також ті, хто працює в тіньовому секторі) значно вища. Лише 57,7% економічно активного населення офіційно працюють (це 16,5 млн чоловік).

Дивіться відео за темою:

Також з прогнозу МВФ можна зробити висновок про той курс долара, який вони закладали у свої оцінки. Причому за їхніми оцінками девальвація відбуватиметься плавно. У 2019-му курс складе 28,7 грн/$, у 2020-му — 30 грн/$. А через п'ять років американська валюта продаватиметься за 31,94 грн/$. Плавне зниження в рамках загальної інфляції компенсується зростанням доходів українців.

До речі, також у прогнозі покращився показник дефіциту поточного рахунку платіжного балансу України: у 2019-2021 роках він коливатиметься в межах 2,4-2,6% ВВП.

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Автор
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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