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28 жовтня • оновлено в 06:29
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"Ніколи не віддамо": Рева забив на сполох через борги України

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Зовнішній борг України в 2020 році зросте на 60 млрд грн, не дивлячись на величезні суми виплат, закладені в держбюджеті.

Про це розповів в ефірі ObozTV екс-міністр соціальної політики України Андрій Рева. За його словами, з нинішнім підходом до повернення боргів Україна ніколи їх не віддасть.

"Ми наступного року будемо виплачувати 438 млрд грн. А що із загальною сумою боргу? Вона зменшується? Сума боргу зростає майже на 60 млрд грн... Так ми віддаємо борги. При такому підході до управління державними боргами, ми ніколи їх не віддамо", – підкреслив екс-міністр.

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За словами Реви, борг зростає тому, що фактично йде його перекредитування під більш високі відсотки.

"Цього року має бути повернуто 418 млрд грн, а в наступному – 438 млрд грн. Так як у нас повертає Мінфін, загальна сума боргу номінально зростає. А по відношенню до ВВП зменшується", – пояснив колишній глава Мінсоцполітики.

"Вони (нинішній Кабмін – ред.) пишаються тим, що у нас загальний борг на 1 січня 2020 року – 2 трлн 60 млрд грн. А на 1 січня 2021 року буде 2 трлн 120 млрд грн", – підкреслив він.

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На питання, як же Україні розрахуватися з боргами, Рева відповів: "Це питання до Міністерства фінансів. Хай думають, як збільшити надходження до бюджету, як боротися з тіньовою економікою, які запускати програми. Вони планують, а платять всі".

'Ніколи не віддамо': Рева забив на сполох через борги України

mind.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Кабмін і Нацбанк України сподіваються на укладення нової програми по фінансуванню МВФ. Це дозволить залучити в Україну від $5 до $10 млрд терміном на три роки. В уряді заявляють, що нова програма співпраці може стати останньою у відносинах з Фондом.

  • Місія Міжнародного валютного фонду назвала умови для подальшої співпраці з Україною. Зокрема, йдеться про боротьбу з корупцією і зменшення ролі олігархів у економіці.

Ток-шоу Oboz talk з Вадимом Колодійчуком дивіться щонеділі о 13:00 на ObozTV.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Держбюджет-2020 кредитування України
Особа
Андрій Рева
Місце
Україна
Теги
долги бюджет макрофінансова допомога кредит
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
Я просто напоминаю, что на момент выхода из СССР у второй хранциии была нулевая кредитная история.
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