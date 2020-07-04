Необхідно зупинити викачування грошей з економіки, – Тимошенко

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що за сприяння влади НБУ було перетворено на великий насос, який викачував гроші з кишень українців та державного бюджету.

Про вона сказала в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Кожного місяця з економіки країни вимивають понад 6 млрд гривень. На ці ж гроші можна і пенсії підвищити, і заробітні плати, можна нормально кредитувати підприємства, люди можуть іпотечні кредити отримати під 2-3%. Але всього цього не відбувається, бо в Національний банк вмонтований такий от насос", – сказала Тимошенко.

Тимошенко наголосила, що звільнення очільника НБУ Якова Смолія має бути лише першим кроком. За її словами, фракція ініціюватиме створення парламентської тимчасової слідчої комісії для розслідування діяльності керівництва Нацбанку.

"І бажано не лише за останні шість років, а взяти 10, 15 років і подивитися, що там взагалі відбувалося", – зауважила Тимошенко.

Вона додала, що важливо зупинити злочинні схеми з вимивання грошей з економіки й змінити усю стратегію фінансової політики держави – в інтересах українців, в інтересах вітчизняної економіки.

"Не можна зупинятися на заміні Смолія його нинішньою заступницею, що продовжить ту ж згубну політику. Потрібні зміни, на які вже рік очікують люди", – заявила Тимошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд України в 20-х числах липня готується підписати меморандум із Євросоюзом щодо виділення допомоги в розмірі 1,2 млрд євро.