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9 травня • оновлено в 11:38
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НБУ встановив рекордно низький курс долара після свят

2.3т
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Нацбанк України залишив без змін офіційний долара на вівторок, 12 травня. У перший день після травневих свят американська валюта коштуватиме 26,81 грн.

Це рекордно низький рівень вартості долара за весь період карантину. А ось курс євро зросте з 28,91 грн/євро до 29,09 грн/євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Курс НБУ на 12 травня

100 доларів США – 2681 грн

100 євро – 2909 грн

*Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Курс валют 12 травня

Курс валют 12 травня

НБУ

Курс валют 12 травня

Курс валют 12 травня

НБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс долара на 8 травня встановлено на рівні 26,81 грн/$, що на 12 копійок нижче, ніж днем раніше. Євро водночас впало на 19 копійок – до 28,91 грн/€.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Курс валют
Місце
Україна
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